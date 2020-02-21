Çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var! 481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu. Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...



2015'TE BOŞANDI

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanan Allan Hakko ile Burcu Esmersoy aşkı nasıl başladı bilmiyorum ama geçen hafta ilişkinin adını koyan aşıklar pek bir mutluymuş. Sonunda aradığı aşkı bulduğu söylenen Burcu Esmersoy'un mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Umarım, birbirlerine çok yakışan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun mutlulukları daim olur.



Eğlenceli alışveriş

Giyim-kuşamına düşkün ünlü isimler, giyim markası H&M'in yeni sezon koleksiyonunu 'ilk gören' olmak için, önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş partisindeydi. Markanın iletişim müdürü Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliğindeki özel partiye katılan ve yeni sezondan beğendiklerini alma şansı yakalayan ünlü isimlerin keyfine diyecek yoktu. Ünlü şef Carlo Bernardini'nin özel olarak hazırladığı lezzetler ve DJ Şirin Ediger'in canlı performansı keyiflerini katladı tabii.



Sanatçı ile aşkı dikiş tutmadı

Aslışah Alkoçlar'ın başarılı oyuncu Alp Navruz ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Şimdiye kadar hep sosyetik isimlerle flört eden Alkoçlar bu kez; "Hayattaki en büyük şansım" dediği, Engin Altan Düzyatan'la mutlu bir evliliği olan ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermişti. 'Acaba ablası gibi bir sanatçı ile mutlu sona ulaşacak mı?' diye düşünürken, çiftten ayrılık haberi geldi! Kasım ayında başlayan ilişkilerini, başladığı gibi sessiz sedasız bitirmişler. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.

