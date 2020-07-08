Ferhat Ferhangil, sevgilisi Sevil Sabancı'nın 11 milyon Euro'luk motor yatı Sexy Fish'te Bodrum sezonunu açtı. İlk evliliğinden olan üç kızı Yasemin, Leyla ve Farah ile lüks yatta tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün Ferhat Bey, kızlarıyla demirledikleri koyda denize girip eğlenceli vakit geçirirken arkadaşım Ersin Al'ın objektifine yansıdı.



Sevil Hanım'ın da, hafta sonu Bodrum'a gidip sevgilisi ve kızlarının Sexy Fish'teki tatiline dahil olacağını öğrendim. Bu arada "Bir daha asla evlenmeyeceğim" gibi büyük laflar eden Sabancı'nın bu lafını yiyeceğini düşünüyordum. Ancak Ferhat Bey ile ilişkisinde 5.5 yılı geride bırakan Sevil Hanım, sözünden dönmeyecek gibi gözüküyor!



PLANLAR DEĞİŞTİ!

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat ile eşi Ayşe Hanım'ın müzmin bekar oğulları Kerim'in de sonunda başının bağlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Şubat'ta nişanlanan Vanilla Rococo'nun sahibi, pasta şefi Claudia Roditi (nam-ı diğer Coco) ile Kerim Polat, Temmuz başında Bodrum'da evlenmeyi planlıyordu. Maalesef bu koronavirüs illeti, onların izdivaçlarına da gölge düşürmüş! Bodrum'daki düğünü iptal eden çift, Ağustos sonu Adnan-Ayşe Polat çiftinin Anadolu yakasındaki evlerinin bahçesinde daha mütevazı bir törenle vuslata ermeye karar vermiş. Allah bir yastıkta kocatsın...



Sosyetenin köy pazarı!

Emirgan Reşitpaşa'da, sağlıklı beslenmek isteyenler için Geleneksel Pazar adında bir dükkan keşfettim. Benekli mercimekten tutun da bamya turşusuna kadar geleneksel lezzetler, organik meyve-sebze, doğal bal, sirke gibi her yerde bulunmayan ürünlerin olduğu dükkan, meğer bir süredir yediğine, içtiğine özen gösterenlerin yeni adresi olmuş. GDO, hibrit tohum ve kimyasalların kullanıldığı hiçbir ürün dükkandan içeri sokulmuyormuş. Ketojenik, GAPS, vegan, glütensiz gibi özel beslenenler için de ürün çeşitleri oldukça zengin. Gidin, bir görün derim...



Efsane kulüp geri döndü

İstanbul gece hayatının 90'lı yıllarına damgasını vuran efsane gece kulübü Küfe, yıllar sonra Bodrum'da tekrar hayat buldu. O dönem işletmeciliğini Nedim Binler'in yaptığı, Akrep Nalan'ın sahneye çıktığı, sabaha dek süren eğlencesi halen dillerde olan Küfe, Bodrum Marina Yacht Club içinde yeniden açıldı. İş insanı Ender Yürür, Kenan Doğulu, Tarkan ve Sezen Aksu gibi ünlü sanatçıların bateristi Aydın Karabulut ve işletmeci Yavuz Coşar'ın ortak olduğu Küfe, haftanın yedi günü açık olacak. Küfe eğlencesini özleyenlerin bilgisine...