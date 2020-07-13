Explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı Rıza Tansu, yine harika bir motor yata imza atmış. Geçen ay suya indiğini öğrendiğim yeni yüzen sarayın sahibi de tanıdık bir isim: Ünlü yapımcı, The Stay Otelleri'nin sahibi Muzaffer Yıldırım. En son bu yılın en çok izlenen yapımı "Eltilerin Savaşı' filminin de yapımcısı olan Yıldırım, annesi Belka Hanım'ın ismini verdiği, yaklaşık 10 milyon Euro ödediği (Türkçesi yaklaşık 77.6 milyon lira) yeni cicisiyle şimdilerde Ege'de dostlarıyla keyif yapıyor.



YATAK ODASI 30 METREKARE

Muzaffer Yıldırım'ın ciddi bir servet ödediği, 39 metre uzunluğunda ve 7.4 metre genişliğindeki 'Belka'sı resmen bir yüzen saray. Üst güvertesinde 30 metrekare master yatak odası ve önünde 60 metrekare özel terası olan Belka'nın alt güvertesinde de üç adet misafir yatak odası var. Görenlerin söylediğine göre; daha önceki motor yatlarıyla uluslararası bot şovlarda ödüller kazanan Rıza Tansu'nun, Belka ile ödül sayısını artıracağına kesin gözüyle bakıyor. Yaklaşık bir aydır dostlarını motor yatında ağırlayan Muzaffer Yıldırım, umarım yeni cicisini iyi günlerde kullanır.



Kızlarıyla keyif yapıyor

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum tatili devam ediyor. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile yapacağı maç nedeniyle İstanbul'da kalırken, Zeynep Hanım önceki gün Bodrum'daki en favori mekanı Yalıkavak Arts Otel'de kızlarıyla havuz keyfi yaptı. Zaman zaman kızlarıyla oyunlar oynayan Demirel'in neşeli halleri, objektiflere böyle yansıdı. Tüm gün kızlarıyla ilgilenen Zeynep Hanım, bir taraftan da güneşin ve havuzun keyfini çıkardı.



Mermerci'den Bakan'a övgü

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya övgüler yağdırdı. Fahrettin Koca'nın "Evde kal" çağrısına uyan ve dört ay boyunca evden kapı dışarı çıkmayan Mermerci, geçenlerde gittiği mekanda gördüğü, Koca'nın fotoğrafının olduğu masa üstü uyarı levhasını takipçileriyle paylaştı. Derin Hanım, Fahrettin Koca'yı da etiketlediği fotoğrafın altına, "Bayılıyorum Sayın Bakanımıza" yazdı.



Yenilenerek sezonu açtı

İstanbul gece hayatının efsane mekanlarından olan Cahide, 17 yıl aradan sonra ilk kez geçen yaz İstanbul dışında Alaçatı'da hizmet vermiş, ortalığı yıkıp geçmişti. Cahide Alaçatı, tatilcilere keyifli zaman geçirtmek için geçen hafta Şehmus Şerbetçi ve İzzet Çapa ortaklığıyla yine kapılarını araladı. Her yaz kendini baştan aşağıya yenileyecek olan mekan, bu sezon pandemi kurallarına uygun olarak dizayn edildi. Göz kamaştıran şovlar, unutulmaz eğlence ve damaklara imza atan lezzetlerle keyifli zaman geçirmek isteyenlerin bilgisine…