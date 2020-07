Son yıllarda hepimizi dumura uğratan boşanma ve ayrılık haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Kara bulutlar bu kez; Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer ve Çiğdem Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras ve Dr. Yeşim Uras'ın oğlu Ahmet Uras'a musallat oldu! Hoş, Temmuz 2016'da Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen çiftin evliliğinin geçen yıl da sekteye uğradığını duymuş, aile büyükleri çifti evliliklerine bir şans daha vermeye ikna ettiği için yazmamıştım. Ne yazık ki, yama dikiş tutmamış! Evliliklerinde ikinci krizi yaşıyorlarmış. Umarım bunu da atlatmayı başarabilirler ama yakın çevreleri, bu seferkinin adliye koridorlarında son bulacağı konusunda hemfikir.



Bodrum'un en yenisi

Hilton'un lüks koleksiyon markası LXR Hotels & Resorts'un; Anguilla, Dubai ve Londra'dan sonra dünyada dördüncü oteli Susona Bodrum hafta sonu bir davetle açıldı. Yüksek standartları ile öne çıkan otelin açılışına ünlü isimler katıldı. İçinde Kaya Demirer imzalı Frankie Beach Club ve Malva Restoran'ın bulunduğu Susona Bodrum'un açılışına katılan konuklar, hem oteli hem de mekanları deneyimleme imkanı buldu. Öğrendim ki, davetlilerin hepsi mutlu mesut evlerine dönmüş.



Christie's ikna etti

Pandemi döneminde 1447 kiracısından para almayarak gündeme gelen iş insanı Dikran Masis, 45 yılda oluşturduğu ve dünyanın en önemli koleksiyonları arasında gösterilen cep saati koleksiyonunu kitaba taşıdı. Masis'i, her biri, tarihin bir dönemine tanıklık etmiş saatlerini kitapta toplamaya ünlü müzayede evi Christie's ikna etmiş. Çok sevdiği parçaların ileriki nesillere kaynak olabilmesi için projeyi kabul eden Masis'in kitabı iki yıl süren titiz bir çalışmayla hazırlanmış. 'The Masis Collection of Horological Master Pieces'in metinlerini ise ünlü saat eksperi Richard Chadwick yazmış.