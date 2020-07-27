Kızının babası Acun Ilıcalı ile Eylül 2018'de Fransa'da resmiyete dökülen evcilik oyunu 14 ayda biten Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyanlıgil'le aşk yaşıyor! Hatırlarsınız; 11 Şubat'taki köşemde, Subaşı ile Germiyanlıgil'i Papermoon'da baş başa yemek yerken gördüğümü yazmıştım. Ancak Şeyma Subaşı, o dönem İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı için açıkçası konduramamış, ancak herkesin kafasını karıştırdıklarını yazmıştım! Yakında kokusu çıkar diye de eklemiştim.







SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER

Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş fotoğrafları elime geçti. Maçakızı'nda çekilen bu fotoğraflara bakılırsa, artık ilişkilerinin adını koymuşlar! Guido Senia, seyahat yasakları yüzünden uzun süre ülkesine dönememiş, Subaşı ile aynı evde yaşamıştı. Görünen o ki, karantina günleri onların aşkını da bitirmiş, Şeyma Subaşı da arayı hiç açmadan Mehmet Germiyanlıgil ile olan ilişkisinin adını koymuş. Derin Mermerci ile yaşadığı yasak aşk yüzünden 2006'da 10 yıllık eşi Elif Dürüst'ten boşanmak zorunda kalan Germiyanlıgil ile Subaşı'nın ilişkisi, bakalım uzun soluklu olacak mı?







ANKARA'YA EL ÖPMEYE GİTTİ!

Mart'tan bu yana flört eden Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan üç vakte kadar müjdeli haber alırsak şaşırmayın! Geçen hafta 27'nci yaşını kutlayan Alkoçlar, sevgilisini tüm ailesiyle tanıştırmıştı. Öğrendim ki; Aslışah da önceki hafta el öpmeye gitmiş. Ankara'da yaşayan sevgilisinin annesi Ayşe Özgüneş ve kardeşi Ata Demirağ ile tanışmış ve kaynaşmışlar. Herkes bu ilişkinin mutlu sonla biteceği konusunda hemfikir. 5 yıl evli kaldığı Nur Atan'a, paraşütçülere havada pankart açtırarak evlilik teklif eden Kaan Demirağ'ın, eğer evleneceklerse Aslışah Alkoçlar'a nasıl bir evlilik teklifinde bulunacağını çok merak ediyorum doğrusu.







YENİ SEVGİLİSİ EX DAMAT ÇIKTI!

Eski milli güreşçi ve Sırma Suları'nın sahibi Necmettin Karabacak'tan 2016'da boşanan Burcu Şendir'in bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığını duymuştum. Ancak beyaz atlı prensinin kim olduğunu öğrenememiştim! Sonunda gizem çözüldü. Burcu Hanım'ın yeni yaşı için geçen hafta D Maris'te romantik bir tatil organize eden sevgilisi, meğer Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun eski damadı Can Helvacıoğlu imiş. Helvacıoğlu, 'Eşim beni dövüyor' deyip 2011'de 2 milyon tazminat isteyerek boşanma davası açan Osman Bey'in kızı Merve Müftüoğlu ile 5 yıl evli kalmıştı. Umarım aradıkları mutluluğu birbirlerinde bulurlar.







AVRUPA'NIN EN İYİ OTELİ İSTANBUL'DA

Raffles İstanbul, turizm ve seyahat endüstrisinin en önemli yayınlarından bir olan Travel + Leisure tarafından "Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli" unvanına layık görüldü. Otel aynı zamanda 'Dünyanın En İyi Otelleri' listesinde de 7. sırada yer aldı. Bu ödülleri, İstanbul'un tanıtımına da katkı sağladığı için çok önemsiyorum. Otellerimiz ne kadar çok ödül alırsa İstanbul'umuz da o kadar çok turist alır…