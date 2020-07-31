Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu, uluslararası pek çok ödülün sahibi mimar Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcı'nın yıllar süren ilişkilerini noktaladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Aşkları uğruna pek çok fedakarlığa katlanan çiftin ayrılığı herkesi şaşkına uğratmıştı. Şimdi herkesi daha da şaşırtacak bir haberim var! Herkesin nikah davetiyelerini beklerken, ayrılık haberi gelen çiftten, aşk orucunu ilk bozan Taha Tatlıcı oldu. Tatlıcı'nın gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim: Rezzan Benardete...

BODRUM'DA İFŞA ETTİLER



Evet; yanlış okumadınız... Arkadaşlıkları eskiye dayanan Taha Tatlıcı ile Rezzan Benardete sürpriz bir aşka yelken açtı. Kısa bir süre önce flört etmeye başlayan çiftin, Bodrum'da el ele dolaşıp ilişkilerini herkese ifşa ettiklerini duydum. Bu arada benim gibi herkes Gürsel ile Tatlıcı'nın tekrar barışacağına kesin gözüyle bakıyordu ancak görünen o ki, hepimiz yanıldık. En son avukat Can Verdi ile flört eden Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı'nın sürpriz aşkı, bakalım yaz aşkı olarak mı kalacak, yoksa uzun soluklu mu olacak?





KRİZİN YARALARINI TATİLDE SARIYORLAR



Yasemin-İzzet Özilhan çifti, 17 Temmuz'da dokuzuncu evlilik yıldönümlerini kutlamış, haftasına da ufak çaplı bir 'beğeni' krizi yaşamıştı. İzzet Bey, Instagram'da bir mankenin fotoğrafını beğendiği için çıkan krizde, Emine-Tuncay Özilhan çifti de gelinlerinin yanında yer almıştı. Neyse ki, İzzet Bey, o beğeni için eşinden özür dileyip gönlünü almıştı. Yasemin-İzzet Özilhan çifti şimdi Bozburun'da tatil yapıyor. Krizde gelinlerinin yanında yer alan İzzet Bey'in anne-babası da onlara eşlik ediyor. Krizin yaralarını çok çabuk saran ve birbirlerine çok yakışan Özilhan çifti, umarım bir daha tatsızlık yaşamaz.





Işığın Kılıcı'nı bileğinde taşıyacak



Cate Blanchett, Madonna, Beyonce gibi dünyaca ünlü Bee Goddess hayranlarına şimdi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao da eklendi. Eylül başında ilk oğlunu dünyaya getirecek olan eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Bodrum'da tatil yapan Falcao, markanın Mandarin Oriental'daki butiğini ziyaret etmiş. Kolombiyalı milli futbolcu, markanın 'Sword of Light (Işığın Kılıcı) koleksiyonundan bir bileklik satın almış. Markanın yaratıcısı Ece Şirin'den koleksiyonun hikayesini de dinleyen Falcao, daha sonra Ece Hanım ve nişanlısı Cemil Dinçmen ile hatıra fotoğrafı da çektirmiş.





Sessiz sedasız Evlenmişler



Bülent-Oya Eczacıbaşı çiftinin oğulları Emre Eczacıbaşı ile Murat Öztemir-Aysun Kibar'ın kızları Dilara Öztemir, meğer baş-göz olmuş da, haberimiz olmamış! Kasım ayında nişanlanan çift, 4 Temmuz'da Eczacıbaşı Ailesi'nin Bodrum Cennet Koyu'ndaki evinde gerçekleşecek bir düğünle evlenecekti. Ancak düğün törenleri Covid- 19'a kurban gitmişti. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, düğün yapamasa da, Eczacıbaşı Ailesi'nin İstanbul'daki evinde sade bir törenle nikah kıyıp evlenmiş. Hayat normale döndüğünde de bir kutlama daveti vereceklermiş.