2020'ye veda edeceğimiz bugün, yılın bir değerlendirmesini yapmak istedim. İlk kez ve sadece bu köşede okuduğunuz, sosyete ve magazin dünyasının gündemine damga vuran haberlerimden bir derleme yaptım. Covid-19 yüzünden aylarca evlere kapanmamıza rağmen, yasak aşklar, yeni aşklar, ayrılmalar, boşanmalar, aldatmalar derken sosyetede yıl boyunca yine pek çok şey yaşandı. İşte 2020 yılında yaptığım ve günlerce dillerden düşmeyen haberlerimden seçtiğim Top 10 listem...

İşte top 10 listem



1. Sevgilisi hamile ama kendisinden değil!

Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın, Dereli'nin izniyle Miami'deki sperm bankasından aldığı spermle hamile kaldığını yazmıştım. Tüm Türkiye bu haberimi günlerce konuşmuştu.

Meraklısına not: Mehmet Bey, Fonseca'nın 30 Temmuz'da dünyaya getirdiği kızı Olivia'yı nüfusuna almasa da, 'babalık' yapmaya devam ediyor.



2. 4 yıl sonra kalbini açtı

21 Ocak 2016'da eşi Mustafa Koç'u kaybeden Caroline Koç'un dört yılın ardından kendisi gibi İzmirli iş insanı Kamil Tatari ile flört etmeye başladığını yazdığım haberim sosyeteye bomba gibi düşmüştü





3. Mezarlıkta form tutuyor!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahil ve parklarda spor yapmanın yasaklığı dönemde, Ivana Sert'in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda form tuttuğu haberim günlerce konuşulmuştu.



4. 'Zorlu' başlayan evlilik bitiyor!

Babası Ahmet Nazif Zorlu'nun tüm muhalefetine rağmen kalbinin sesini dinleyip Serdar Cümbüş ile Ekim 2009'da Washington'da nikah masasına oturan Şule Cümbüş'ün, eşiyle anlaşmalı boşanmak için avukatlarını devreye soktuğu haberim de herkesi dumura uğratmıştı.



5. 23 yıllık evliliğini yasak aşk bitirdi

23 yıl aynı yastığı baş koyan Etel-Rober Baler çiftinin boşanmanın eşiğinde olduğu haberim, sosyeteyi şoka uğratmıştı. Rober Bey'in, uğruna 23 yıllık evliliğin bitirdiği, şirketinde muhasebeci olarak çalışan, herkesin çok merak ettiği sevgilisiyle el el fotoğrafını da bu köşede görmüştünüz.



6. Sevgilisinden ayrılıp arkadaşına aşık oldu

Aşkları uğruna büyük fedakarlıklara katlanan ödüllü mimar Melkan Gürsel ile iş insanı Taha Tatlıcı'nın beş yılın ardından Şubat ayındaki şok ayrılığını da; Tatlıcı'nın, Temmuz'da arkadaşlıkları eskiye dayanan Rezzan Benardete ile yeni bir aşka yelken açtığını da benden öğrenmiştiniz…



7. Sosyetede ilkti

Ünlü tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu'nun dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illetine ülkemizde ilk yakalananlardan biri olduğunu benden öğrenmiştiniz. Virüsü yenip hastaneden taburcu olan Zeynep Hanım, ilk röportajını da bana vermişti.

8. Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

Evinde verdiği 50. doğum günü partisinde Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan Özlem Önal'ın bu mutluluğuna, davetliler arasında olan ilk eşi Nur Taşkent'in de şahitlik ettiği haberim günlerce konuşulmuştu.

9. İstenmeyen gelin

Shangri-La Bosphorus Oteli'nin de sahibi İbrahim Tanrıverdi'nin oğlu Berk Tanrıverdi'nin, ailesinin karşı çıkmasına rağmen stil danışmanı Ceylan Atınç ile gizlice evlendiği haberim çok ses getirmişti.

10. Davetlilerden PCR testi istedi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetine çağırdığı dostlarından Covid-19 testi istediğini bu köşeden öğrenmiştiniz. Ancak 9 Ekim'de 90 yaşına basına Rahmi Bey, doğum gününde virüse yakalanmıştı.