Covid-19 nedeniyle aylardır eve kapanan sosyetik isimlere bir haller oldu! Sosyete kulislerinde bir süredir konuşulan ve şimdilerde ise Top 10'da bir numaraya yükselen acayip bir dedikodu var! Hemen herkes, Önder Fırat ile Caroline Koç'un ortağı Banu Yentür'ün aşk yaşadığını konuşuyor. Doğrusu; Önder Fırat hızlı bir çapkın ve Banu Yentür de evli olduğu için ilk duyduğumda 'dedikoducuların yakıştırmasıdır' diye düşünüp inanmamıştım.



Ancak sözüne çok güvendiğim birkaç arkadaşım da bu aşktan bahsedince işin dedikodudan öte olduğunu anladım. Hatta bir arkadaşım da, Yentür ile Fırat'ı, Bebek Hotel'in roof'unda el ele gördüğünü söyleyince sizlerle paylaşmaya karar verdim. Kızı İdil Fırat'ın annesi Sibel Kerimoğlu'ndan boşandıktan sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen Önder Fırat, Sezen Aksu ve Tuğba Coşkun ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Banu Yentür evli olduğu için bakalım bu aşkın sonu nereye varacak.



DERİN'DEN MESAJ VAR



Gerçek bir hayvansever olan Derin Mermerci, en son Mila ve Lal adına, Ayvacık ve Lapseki'deki barınaklar için onlarca kulübe yaptırmıştı. Derin Hanım, önceki gün de evindeki minik köpeğinin fotoğrafını, "Eğer siz de benim kadar mutlu olmak istiyorsanız satın alma sahiplen. İyi ki varlar..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sokakta yaşayan hayvanlar için Türkiye'nin dört bir yanına TIR'larla mama gönderen Derin Hanım, bir paylaşımla birçok mesaj vermiş. Çok haklı; pet shop'lardan 3-5 bin Euro'ya hayvan satın alıp onların ekmeğine yağ süreceğinize sokakta yardım bekleyen bir hayvanı sahiplenin.



SANAT PANDEMİ DİNLEMİYOR



Pandemiye rağmen Nişantaşı La Visione Art Gallery, 41 sanatçının eserlerinin yer aldığı karma sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü Yaman Pakdil'in yaptığı 'Join Us' adlı serginin açılışına cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. 15 Ocak'a kadar açık kalacak olan karma resim sergisinde Sibel İlkiz'in de eserlerinin olduğunu görünce şaşırdım! Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan ünlüler ya ressam olmuştu ya da aşçı! İlkiz'i de pandemi ressamı sandım ama meğer bu katıldığı dördüncü karma sergiymiş; tebrikler.



KONTES DETOKSTA



Dünya devi Faber-Castell'in patronu Kont Charles Alexander von Faber-Castell ile mutlu bir evliliği olan Melissa Hanım da, detoks rüzgarına kapılanlardan! Eşi Charles Bey, çocukları Leo ve Carla ile Almanya Stein'deki Faber Castell Şatosu'nda yaşayan Melissa Hanım, pandemi döneminde aldığı fazlalıklarından kurtulmak için, bizim sosyetik isimlerin de tercihi olan Avusturya'daki detoks merkezi Vivamayr'ın yolunu tutmuş. Merkezde bir haftalık kampa giren Melissa Hanım, bakalım ne kadar hafiflemiş olarak evine geri dönecek.