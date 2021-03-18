Kerem Bürsin ile aşk yaşadıklarını her seferinde yalanlayan Hande Erçel, doğru söylüyormuş… Önceki gün Turkuvaz Medya Grubu gazetelerinden Takvim'de, güzel oyuncunun Murat Akdoğan ile flört ettiğine dair bir iddia çıktı fakat fazla detay yoktu.



Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkıyla ilgili detayları da benden öğrenin. Önce kafa karışıklıklarını gidereyim. Güzel oyuncunun sevgilisi, 25 yıl emek verdiği Baymak'ı 2013 yılında Hollandalılara sattıktan sonra sağlık ve turizm sektörüne giren Murat Akdoğan değil, aynı adı taşıyan oğlu Murat Akdoğan.



Bir aydan biraz fazla süredir flört eden aşıkların çöpçatanları da, Murat Akdoğan'ın ablası Cansın Hacısoylu. İşin daha da ilginci, Cansın Hacısoylu'nun, Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç'ın da çok iyi dostu olması! Bu arada kızı Cansın Hacısoylu gibi oğlunun da mürüvvetini görmek istediğini bildiğim baba Murat Akdoğan'ın oğlunun bu ilişkisinden haberi yokmuş. Bakalım oyuncu gelin adayına onay verecek mi?



BİR AYDIR UYUTULUYOR



Şubat başında Covid-19 testi pozitif çıkan ve Taksim'deki özel bir hastaneye yatırılan Hayri Yazıcı, tam 1.5 aydır hastanede ama halen müjdeli bir

haber yok. 16 Şubat'taki doğum gününü yoğun bakımda geçiren Hayri Ağabey, ertesi gün entübe edilmişti. Eşi Lale Yazıcı, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, her gün iyi haberi alabilmek için hastaneye gidiyor, sabahtan akşama kadar da bekliyor. 2014'te böbrek nakli olan ve sağlık konusunda şimdiye kadar pek çok badire atlatan Hayri Ağabey bu koronavirüs illetini de yenecek inşallah.



ÖMER KOÇ ŞAŞIRTTI!



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ortalarda görünmeyi pek sevmez. İşi ve ailesiyle ilgili olanlarının dışında hiçbir davete katılmaz. Hatta ev sahibi olduğu davetlere bile, görünmemek için arka kapılardan girer! İşte hayatını bu kadar izole yaşayan Ömer Koç, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüşteydi. Önce inanamadım; dikkatlice bakınca emin oldum. Kandilli'deki yalısından çıkıp teknesiyle Bebek'e gelen Ömer Bey, üç koruması eşliğinde sahilde yürüyüşe başladı. Bu sırada teknesi de kendisini takip etti. Baltalimanı'na kadar yürüyen Koç, oradan dönüşe geçti. Rumelihisarı'na geldiğinde teknesine binip yalısına döndü. Pandemiden midir bilmem ama Ömer Koç'taki bu değişiklik beni şaşırttı.