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BÜLENT CANKURT
18 Mart 2021, Perşembe BÜLENT CANKURT

Çöpçatanları ablası

ile aşk yaşadıklarını her seferinde yalanlayan , doğru söylüyormuş… Önceki gün gazetelerinden Takvim'de, güzel oyuncunun ile flört ettiğine dair bir iddia çıktı fakat fazla detay yoktu.

Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkıyla ilgili detayları da benden öğrenin. Önce kafa karışıklıklarını gidereyim. Güzel oyuncunun sevgilisi, 25 yıl emek verdiği Baymak'ı 2013 yılında Hollandalılara sattıktan sonra sağlık ve turizm sektörüne giren Murat Akdoğan değil, aynı adı taşıyan oğlu Murat Akdoğan.

Bir aydan biraz fazla süredir flört eden aşıkların çöpçatanları da, Murat Akdoğan'ın ablası . İşin daha da ilginci, Cansın Hacısoylu'nun, Hande Erçel'in eski aşkı 'ın da çok iyi dostu olması! Bu arada kızı Cansın Hacısoylu gibi oğlunun da mürüvvetini görmek istediğini bildiğim baba Murat Akdoğan'ın oğlunun bu ilişkisinden haberi yokmuş. Bakalım oyuncu gelin adayına onay verecek mi?

BİR AYDIR UYUTULUYOR

Şubat başında Covid-19 testi pozitif çıkan ve Taksim'deki özel bir hastaneye yatırılan Hayri Yazıcı, tam 1.5 aydır hastanede ama halen müjdeli bir
haber yok. 16 Şubat'taki doğum gününü yoğun bakımda geçiren Hayri Ağabey, ertesi gün entübe edilmişti. Eşi , kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, her gün iyi haberi alabilmek için hastaneye gidiyor, sabahtan akşama kadar da bekliyor. 2014'te böbrek nakli olan ve sağlık konusunda şimdiye kadar pek çok badire atlatan Hayri Ağabey bu koronavirüs illetini de yenecek inşallah.

ÖMER KOÇ ŞAŞIRTTI!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ortalarda görünmeyi pek sevmez. İşi ve ailesiyle ilgili olanlarının dışında hiçbir davete katılmaz. Hatta ev sahibi olduğu davetlere bile, görünmemek için arka kapılardan girer! İşte hayatını bu kadar izole yaşayan Ömer Koç, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüşteydi. Önce inanamadım; dikkatlice bakınca emin oldum. Kandilli'deki yalısından çıkıp teknesiyle Bebek'e gelen Ömer Bey, üç koruması eşliğinde sahilde yürüyüşe başladı. Bu sırada teknesi de kendisini takip etti. Baltalimanı'na kadar yürüyen Koç, oradan dönüşe geçti. Rumelihisarı'na geldiğinde teknesine binip yalısına döndü. Pandemiden midir bilmem ama Ömer Koç'taki bu değişiklik beni şaşırttı.

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