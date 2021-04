FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, beş gün içinde çok büyük iki mutluluk yaşadı. Geçen cuma beş yıldır flört ettiği Yasemin Güçkan ile nikah masasına oturan Murat Bey'in, önceki gün de kızı Lal Özyeğin'in dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'a kabul edildiği müjdesini aldığını öğrendim. Murat Beyin'in de, annesi Edwina Sponza'nın da, Lal'in tüm dünyadaki öğrencilerin hayalini süsleyen, ünü kıtaları aşan Harvard'a kabul edildiği için havalara uçtuklarına eminim.



Özellikle Harvard'da master yapan Hüsnü Özyeğin, ilk göz ağrısı torunu Lal'in bu başarısından ötürü kesin mutluluktan yerinde duramıyordur. Dünyanın kaderini değiştiren şirketlerin yöneticileri, CEO'ları, girişimcileri ve işletmecilerinin yolunun geçtiği Harvard'dan şimdiye kadar yüzün üzerinde Türk mezun oldu. Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Zeynep İnanoğlu Özdemir, Emre Eczacıbaşı, Esra Eczacıbaşı Coşkun, Ceyda Dinçer, bildiğim Harvard mezunu Türkler. Haluk-Suzan Sabancı Dinçer'in oğulları Haluk Dinçer de şu anda orada okuyor. Lal'in yolu açık olsun.



NEW YORK'TA HASRET GİDERİYORLAR

Elif Dürüst ile Mehmet Germiyanlıgil'in güzel kızları Yasemin, 2018'de New York Üniversitesi'ne (NYU) kabul edilmişti. NYU'da sanat eğitimi gören Yasemin, Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl Mart'ta İstanbul'a gelmişti.



NYU, 24 Ağustos'ta yeni öğretim yılı için kampüslerini ve sınıflarını öğrencilere açınca, Yasemin de New York'a geri dönmüştü. Kızını çok özleyen Elif Hanım'ın, cumartesi günü kardeşi Şirin Yalçın ve yeğeni Ayşe Yalçın ile birlikte New York'a uçtuğunu öğrendim. Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi, kızıyla hasret gideren Elif Hanım çok mutlu.



MAX'I OKULDAN DÖNDÜ

YA-SA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı'nın güzel eşi Pınar Sabancı da, Derin Mermerci gibi sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çırpınan ve onları sahiplendirmeye çalışan gerçek bir hayvansever.



Evinde iki köpeği olan Pınar Hanım, Kasım ayında da Max adını verdiği yavru bir Alman çoban köpeğini sahiplenmişti. Ailenin yeni ferdini, K9 köpek eğitim merkezine bırakan Sabancı, önceki gün uzun süredir heyecanla yolunu gözlediği Max'ına kavuştu. Eğitimini tamamlayan Max'ı yuvasına geri getiren Pınar Hanım'ın ve tüm hayvan dostlarının yüreğine sağlık.



KOMŞU'DAN RESTORAN GETİRDİ!

İstanbul'un popüler mekanları pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç etmeye hazırlanırken, Yunanistan'ın Paros adasının ikonik restoranı Barbarossa'nın da bu yaz Bodrum'da şube açacağını öğrendim. Paris'ten dünyaya yayılan efsanevi Buddha- Bar'ı beach konseptiyle önceki yıl Bodrum'da açma başarısını gösteren Volkan Büyükhanlı, Barbarossa'nın kurucusu ve sahibi Evgenis Chamilothoris ile el sıkışmış.



Gastronomi alanında uluslararası marka işbirliklerine imza atarak Bodrum'da farkını ortaya koyan Caresse Bodrum, bu yaz da İstanbul'un elitlerinin favori adresi olacak gibi gözüküyor.