Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ile hem hayat hem de iş ortağı olan Evren Üçok'la ilgili maalesef tatsız bir haberim var! Mart 2010'da açtığı Trenyol'u ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getiren, 2018 yılında yüzde 75'ini, Çin merkezli alışveriş devi Alibaba'ya 728 milyon dolara satan Demet Mutlu ile eşi Evren Üçok, iş hayatlarındaki başarılarını özel hayatlarında gösteremedi! Geçen yıl çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığına dair duyumlar almış, inanmamıştım.



Maalesef doğruymuş. Üstelik Demet Mutlu ile Evren Üçok, gözlerden uzakta yaşadıkları evliliklerini, sessiz sedasız bitirmiş. Evet, yanlış okumadınız… Anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Geçen Haziran'da 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan ve Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u olan Peak Games'in de melek yatırımcıları olan Demet Mutlu ile Evren Üçok'un, hayat ortaklıklarını bitirse de, dost olarak kalabildiklerini ve iş ortaklıklarına devam ettiklerini öğrendim.



KURTARDIKLARI EVLİLİKLERİ BİTTİ!

Türkiye'de köklü hazır giyim markalarından biri olan ve yakın zamanda zor günler geçiren Batik'in veliahdı Emre Ziyal da, maalesef dullar kervanına katıldı! Emre Bey ile 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Burcu Ziyal'in evliliklerinin üzerine, geçen yıl kara bulutlar peydah olmuştu. Biri 5, diğeri 3.5 yaşında iki kızları olan çift, araya dostlarının girmesiyle evliliklerini kurtarmışlardı.



Maalesef yama dikiş tutmamış! 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin 21 Nisan'da şiddetli geçimsizlik sebebiyle tek celsede boşandığını öğrendim. Ne diyelim; ikisinin de yolu açık olsun.



BİR İYİ, BİR KÖTÜ HABER!

Covid-19 illeti, geçen hafta başarılı modacı Tuvana Büyükçınar ile hem hayat hem de iş ortağı eşi Selim Demir'e de musallat olmuştu. Tuvana Hanım, hastalığı hafif atlatırken, Selim Bey yoğun bakıma kaldırılmıştı. Önceki gün müjdeli haber geldi; Selim Bey, virüsle savaşını kazanmış. Yoğun bakımdan çıkan Selim Bey, birkaç güne taburcu olacakmış.



Bu arada iş dünyasından kötü bir haber aldım. Ünlü iş insanı Osman Çarmıklı Covid-19'a yakalanmış. Hastalığı ağır geçiren Osman Bey hastaneye kaldırılmış. Eşi Zeynep Hanım'ın testi ise negatif çıkmış. Osman Bey de Selim Bey gibi virüsü yener inşallah.



TASARIMCILARA EL UZATTILAR

Personelinin tam 138 haftadır Alaçatı sokaklarını temizlemeyi misyon edindiği, Erol-Rana Erkan Tabanca çiftinin oteli Alavya bu kez tasarımcılara el uzattı. Otel, Rana Hanım'ın girişimiyle, 'Sevgi En İyi İlaçtır' sloganıyla herkese mutluluk verecek tasarımları bir araya getiren Alavya Shop'u açtı.



Online satış da yapan dükkanda şimdilik 42 tasarımcının el emeği göz nuru ile ürettiği ürünler meraklılarıyla buluşuyor. Ancak hem tasarımcılara hem de ürünlere sürekli yenileri eklenecekmiş. Yerel ve amatör tasarımcılara destek olan Rana Tabanca ve oteli Alavya'ya kocaman alkış.