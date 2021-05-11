Neredeyse İstanbul'da uğramadık ev bırakmayan Covid-19 illeti, en son iki aşısını da yaptıran Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'ye de musallat olmuştu. Ciddi semptomları olmamasına rağmen tedbir amaçlı Amerikan Hastanesi'ne yatırılan 82 yaşındaki Çiğdem Hanım'ın iyi haberlerini alıyorum.



Bu arada Çiğdem Hanım'ın ilk eşi Rahmi Koç da 9 Ekim'deki 90. doğum gününde Covid-19'a yakalanmıştı. Bu illet virüs; Aralık sonunda ortanca oğlu Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'u, Nisan başında da küçük oğlu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u pençesine düşürmüştü. Nisan ortasında da merhum büyük oğlu Mustafa Koç'un eşi Caroline Hanım ve torunu Esra Koç'a musallat olmuştu.



Şöyle bir bakınca; Koç Ailesi'nde bu illet virüsün pençesine düşmeyen bir tek Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç kalmış gibi görünüyor. Demek ki, bu konuda ailenin en şanslısı ve en korunanı Nevbahar Hanım. Umarım yakınından bile geçmez…



KIZI İÇİN GÜN SAYIYOR

Ekim 2014'te altı aylıkken dünyaya gelen Kaan-Nazlı Sert çiftinin oğulları Ünsal'a kardeş geldiğini Kasım ayında müjdelemiştim. Nazlı Hanım, 4.5 aylık hamileyken karnındaki ikizlerden kız olanı kaybetmiş, 1.5 ay sonra da oğlu Ünsal'ı dünyaya getirmişti. İkinci kez anne-baba olmak isteyen çiftin bu kez gönüllerinden bir kız geçtiğini duymuştum;



Allah gönüllerine göre vermiş. Hamileliğinde dokuzuncu ayını doldurmaya hazırlanan Nazlı Hanım'dan her an müjdeli haber gelebilir. Umarım karnı burnunda olan Nazlı Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur…



KANKALAR DA TRENDE UYDU

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına, Miami'de yaşayan başarılı iç mimar Joyce Goldenberg de uydu. Joyce Hanım, dünya devi Alman Faber Castell'in patronu Kont Charles Alexander von Faber Castell ile evlenip Almanya'ya gelin giden kankası Melissa von Faber Castell ile fotoğrafını paylaşarak bu trendden uzak kalmadı.



Ancak Joyce Hanım 20'li yaşlara ait değil 18 yaşındaki fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ve altına da, "18 yaşındaki hallerimiz ve şimdi" notunu düştü. Joyce Goldenberg ile Melissa von Faber Castell'in 25 yılı aşan dostlukları daim olur inşallah.



BEACH'TE OCAKBAŞI KEYFİ

Yeme-içme sektörünün önde gelen temsilcilerinin Bodrum'a akını devam ediyor. Sektörün tecrübeli isimlerinden Danış Ulaç da, Fatih Yollu ve Nedim Kaya ile birlikte Bodrum'da mekan açmaya hazırlanıyor.



Ortakların, Gündoğan'daki Mare Deluxe Residence'ın sahilinde 'Danış Bodrum Beach ve Restoran' adıyla açacakları mekan, beach, restoran ve modern ocakbaşı konseptiyle hizmet verecek. Gündüz Akdeniz ve İtalyan, akşam ise Antep ve Hatay mutfağından lezzetlerin servis edileceği mekan tatilcilere lezzet şöleni yaşatacak gibi görünüyor.