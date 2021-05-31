Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat ve eşi Ayşe Hanım ile ilgili çifte müjdeli haberim var! Hatırlarsınız; Adnan-Ayşe Polat çiftinin müzmin bekar oğulları Kerim Polat'ın, Claudia Roditi ile geçen Ağustos'ta evleneceğini de, çiftin bebek için ellerini çabuk tuttuklarını da ilk bu köşede okumuştunuz.



Damat olmak için yıllarca ayak sürüyen ama baba olmak için hiç beklemeyen Kerim Polat'ın oğlunu kucağına aldığını öğrendim. İlk evliliğinden 9 yaşında bir kızı olan Claudia Hanım'ın da, oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Asıl bomba; Polat çiftinin bir hafta arayla iki kez torun sevinci yaşaması. Polat çiftinin, Eylül 2012'de 'Komşu'ya gelin giden kızları Eda Gionasatis de, yengesinden bir hafta önce doğum yapmış.



Yunan Dimitris Gionasatis ile evli olan Eda Hanım, oğlu Alexander Kerim ve Rea Ayşe'nin ardından bir kız daha dünyaya getirmiş. Eda Hanım, diğerlerinin aksine pandemi nedeniyle bu kez Komşu'da doğum yapmış. Kerim-Claudia Polat da, Dimitris- Eda Gionasatis de bebeklerini sağlıkla büyütürler inşallah.



ESKİ BİLETE PİYANGO VURDU!

90'lı yılların ünlü mankeni Melis Murathanoğlu ile iş insanı Osman Merzeci, 2019 yılı sonlarında 12 yıllık ilişkilerine noktayı koymuş, ayrılmışlardı. Gonca Vuslateri, "Eski bilete piyango vurmaz" dese de; onlara vurmuş! Evet, yanlış okumadınız…



Ex aşıklar, yaklaşık 1.5 yıllık ayrılığın ardından tekrar barış çubuklarını tüttürüp barıştı. Aylardır Türkiye Fahri Konsolosu olduğu Kamerun'da yaşayan ve iki ülkenin ticari ilişkileri için uğraşan Osman Bey, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da Melis Hanım'ın gönlünü almayı başarmış. Barışın ardından Bodrum'a tatile giden çiftin mutluluğu daim olur umarım.



YEDİ ÖDÜLÜ MÜZESİNE TAŞIDI

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından, başarılı iletişim çalışmalarının değerlendirildiği, 2021 PRİDA İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Bugüne kadar üst üste dört kez Yılın En İtibar Kazandıran Ajansı ödülünü kazanarak bir rekora imza atan Lobby İletişim, 2021 PRİDA İletişim Ödülleri kapsamında verilen 45 ödülden yedisini daha müzesine taşıdı.



Lobby olarak, iletişimi işin ötesinde bir yaşam biçimi olarak gördüklerini söyleyen Lobby İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Uzun ve ekibini kutluyorum; tebrikler...



PERİ'SİNİ KUCAĞINA ALDI

Ekim 2014'te altı aylıkken dünyaya gelen Kaan-Nazlı Sert çiftinin oğulları Ünsal'a kardeş geldiğini Kasım ayında müjdelemiştim. 4.5 aylık hamileyken karnındaki ikizlerden kız olanı kaybeden, 1.5 ay sonra oğlu Ünsal'ı dünyaya getiren Nazlı Hanım'ın ikinci kez anne olduğunu da müjdeleyeyim. Nazlı Hanım, cuma günü Peri adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi.



Nazlı Hanım'ın da, 3 kg. ve 50 cm. dünyaya gözlerini aralayan Peri bebeğin de sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. İkinci kez baba olan Kaan Bey'in mutluluktan ayağı yere basmıyormuş.