Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül cephesinde sular durulmuyor! Mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalayıp kameraların karşısında büyük laflar eden Buket Aydın, ay başında sözlerini yiyip Emir Sarıgül'e geri dönmüştü.



Hatta tekrar evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, pazartesi akşamı Sarıgül'ün Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermediği için nikahları iptal olmuştu. Babasını da ikna etmeyi başaran Emir Sarıgül, nikah törenlerini dün akşama almıştı.



Ancak son dakika yakınlarına haber verip nikahlarını ikinci kez iptal ettiler! Bu seferki iptalin nedenini öğrenemedim ama kulislerde, 'evlilik sözleşmesi' olabileceği konuşuluyor! İzdivaçları yılan hikayesine dönen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, bakalım vuslata erebilecek mi?



TÜRK MARKALARI PEŞLERİNDE!



Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Miami'ye yerleşmiş, kasım ayında da kızı Talia'yı dünyaya getirmişti. Miami'de çiftin komşusu olan bir arkadaşım, Instagram'a ailece koydukları fotoğrafları on binlerce beğeni alan Toplusoylara, çeşitli Türk markalarından reklam filmi teklifi geldiğini söyledi.



Miami'de inşaat işleri ile uğraşan Buğra Toplusoy, başlarda ailece bir reklamda oynamaya karşı çıksa da, yoğun ısrar üzerine ılımlı bakmaya başlamış. Toplusoy ailesini çok yakında ekranda görebiliriz gibi geliyor.



ERGUN YILDIZ'DAN SORTİE SÜRPRİZİ!



Yıllardır kışları İstanbul'daki, yazları da Alaçatı'daki mekanları işleten yeme-içme dünyasının deneyimli ismi Ergun Yıldız, bu yaz İstanbul'da kaldı! Meğer Eksen Group'un patronları Erol- Varol Kaynar kardeşler, bünyelerindeki Boğaz hattının en popüler mekanlarından biri olan Sortie'nin işletmesini bu yaz Ergun Yıldız'a emanet etmiş.



Önceki gün Nişantaşı'nda karşılaştığım Ergun Yıldız, Sortie'yi haziran'ın son haftasında açmak için hazırlık yaptıklarını söyledi ve "Sürprizli bir yaz bizi bekliyor" dedi. Yazın İstanbul'da kalanları bol sürprizli ve eğlenceli geceler bekliyor anlaşılan...



BOŞANMA STRESİNİ TULUM'DA ATIYOR



Türk Hava Yolları'nın direkt uçmaya başlamasının ardından İstanbul'un elitleri, Meksika'nın ünlü eğlence ve tatil merkezi Tulum'u adeta kapı komşusu yapmıştı. Bu modaya, nisan ayında Batik'in veliahdı olan yedi yıllık eşi Emre Ziyal ile tek celsede boşanan Burcu Anık da uydu. Gündüzleri undan farksız kumlarında güneşlenip, turkuaz rengi sularında yüzen Burcu Hanım, akşamları da Tulum'un o meşhur gece hayatının tadını çıkarıyor.



Bu anları, sosyal medya hesabından sadece kendi fotoğraf ve videolarını paylaşan Burcu Hanım, Tulum'a kiminle veya kimlerle gitti merak ettim doğrusu!