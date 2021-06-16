Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düz siyah tişört ve parmak arası terlikleriyle gezse de, pahalı saatlerden asla vazgeçmiyor. Tam bir saat tutkunu olan, ünlü markaların en özel saatlerini kolunda taşıyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.



Ilıcalı, geçen yıl haziran başından itibaren, fiyatı 2 milyon lira olan kırmızı kordonlu Richard Mille'in RM 35-02 Rafael Nadal modeli takıyordu. Bu haziran başından beri ise kolunu, Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini süslüyor. Sanırım 29 Mayıs'taki 52'nci doğum gününde kendisini bu saatle ödüllendirmiş. Ilıcalı'nın yeni cicisinin fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten.



2019'da 189.500 Euro'dan (Bugünkü kurla 1 milyon 950 bin lira) satışa çıkan saatin artık üretimi olmadığı için 'gray market'te teklif usulüyle el değiştiriyor ve bu rakam bir milyon dolara kadar çıkabiliyor. Acun Ilıcalı yeni saatine ne kadar ödedi bilmiyorum ama araştırdığım sitelerde en ucuzu 700 bin dolardı.



BALAYI BAŞLADI

Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, 4 Haziran'da Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde gerçekleşen törenle evlenmişti. 60 kişinin şahitliğinde bir ömür boyu mutluluğa "evet" diyen çift, pandemi nedeniyle balayı programı yapmamış, Bodrum'a gideceklerini söylemişti. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin balayı Bodrum'da start aldı.



Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, çiçeği burnunda damadı, arkadaşının teknesine ziyarete giderken görüntülemiş. Bu arada yeni gelin Nazlı Hanım da, yakın arkadaşı Alpin Albayrak ile buluşmuş.



KANKALAR SAHİLDE

Hatırlarsanız; TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı, 11 Mart'ta Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından düşüp beyin kanaması geçirmiş, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. 16 gün boyunca vicdan azabı ile ölüp ölüp dirilen Hamdi Akın, Satıcı'nın taburcu olmasının ardından derin bir oh çekmişti. Bodrum'dan İstanbul'a gelen Hamdi Akın, önceki sabah sahilde yürüyüşe çıktı.



Yanında da o talihsiz kazayı geçiren yakın arkadaşı Oğuz Satıcı vardı. "Sahil yürüyüşlerimize başladık. Sevenlere selam olsun" diyen Hamdi Akın da, Oğuz Satıcı da gayet iyi gözüküyordu.



ALT KATTA KEYİF ÜST KATTA YEMEK

Pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan Boğaz hattının en favori mekanlarından Ortaköy'deki Ruby, geçen perşembe kapılarını yeniden araladı. Önceki gün rastladığım mekanın ortağı Ali Ünal, yeni genelgeye göre mekanlarını saat 17.00'de açıp 21.00'e kadar hizmet verdiklerini söyledi.



Yani artık Ruby'nin alt terasında akşamüstü keyfi yapıp, ardından da üst katındaki restoranında Boğaz manzarası eşliğinde yemek yiyebiliyorsunuz. Ali Ünal, "Aşılamalar böyle hızlı giderse, müdavimlerimiz temmuz başında Ruby eğlencesini de yaşamaya başlar" dedi.