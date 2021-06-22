Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalıyla 4 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor!



Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, geçen hafta gittiği Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç ediliyormuş! Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşsa da, gittiği spor salonunun bir üyesi Başoğlu'nu tanımış ve "ırz düşmanı" diyerek üzerine saldırıp tokatlamış.



Spor salonundaki hocalar araya girip Başoğlu'nun salondan kaçırmışlar. Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. O günden beri Bodrum'da inzivaya çekilen Başoğlu, komşuları tarafından istenmediği için birkaç kez de ev değiştirmek zorunda kalmıştı. Murat Başoğlu, hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.



TATİLDE SEVGİLİSİNE SÜRPRİZ YAPTI

Ülkemizin en sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in de sonunda başı bağlanıyor! Evet, yanlış okumadınız; ünlü şef, 1.5 yıldır flört ettiği sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evleniyor. Geçen hafta Bodrum'daki, Voyage Torba Otel'de tatil yapan aşıklar, evlilik yolunda ilk adımı atmış. Arda Türkmen, oteldeki akşam yemeğinde, cebinden tek taş yüzüğü çıkarıp hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş.



Melodi Hanım, beklemediği bir anda aldığı bu teklife "Evet" demiş. Bu arada gelin-güvey olmak için çok beklemeyeceklermiş. Henüz tarih belirlemeseler de, yaz bitmeden evleneceklerini duydum. Allah tamamına erdirsin…



TATİLCİLER SERGİ AÇILIŞINDA BULUŞTU

Koleksiyoner Yunus-Derya Büyükkuşoğlu çifti, iki yıl önce Bodrum'da Zai Yaşam adında, edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlayan yeni nesil bir kütüphane açmıştı.



Zai Yaşam içinde kurulan sanat galerisi Art Zai'nin açılışı ise hafta sonu gerçekleşti. Ressam Ahmet Güneştekin'in 'Kutsal Ağaçlar' adını verdiği sergisi ile sanatseverleri ağırlamaya başlayan galerinin açılış davetine, iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Sergi 28 Temmuz'a kadar açık; yolu Bodrum'a düşeceklerin bilgisine…



BODRUM'UN YENİ İSTANBULLUSU

'Modern Meyhane' konseptinin en iyi temsilcilerinden olan Karaköy'deki Ma'Nâ Restaurant da, bu yaz Bodrum'a göçenlerden. Gölköy'deki Faros Hotel'in iskelesine yerleşen Ma'Nâ Gölköy, yemeiçme sektörünün kadın temsilcilerinden Didem Özgen'e emanet edildi. Klasik lezzetlerin haricinde Bodrum'a özel yeni lezzetler de eklediklerini belirten Didem Hanım, şimdiden müdavimlerinin oluştuğunu da söyledi.



İstanbul Karaköy'de de hizmet vermeye devam eden Ma'Nâ Restaurant'ın, Bodrum'da meyhane keyfi yapmak isteyenler için iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum.