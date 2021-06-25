Uluslararası pek çok ödülün sahibi olan ünlü mimar Melkan Gürsel ile iş insanı Taha Tatlıcı'nın beş yıllık ilişkisi geçen yıl sürpriz bir şekilde bitmişti.



Aşkları uğruna büyük fedakârlıklara katlanan çiftin şok ayrılığının ardından aşk orucunu ilk bozan Taha Tatlıcı olmuş, Rezzan Benardete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyete kulislerinde geçen haftadan bu yana Melkan Gürsel'in de sonunda aşk orucunu bozduğu konuşuluyordu. Biraz araştırınca, yaklaşık 1.5 yıldır gönül kapısını herkese kapayan Melkan Gürsel'in sevgilisinin kim olduğunu öğrendim.



Melkan Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi, Amerikalı bir siyahiymiş. Morris Reid adlı bu Amerikalı, Maçakızı'nın sahibi Sahir Erozan'ın yakın arkadaşıymış ve sık sık Türkiye'ye gelip gidiyormuş. Sosyete kulislerinde çok ses getiren Melkan Gürsel ile Morris Reid'in bu aşkı, bakalım uzun soluklu olacak mı…



KARDEŞLERİN ARASI BOZULDU

Şubat başında Covid-19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı'dan geçen ayın sonunda müjdeli haber gelmişti. Ancak şimdi de aile ile ilgili başka tatsız bir haber geldi!



Uyandırılan ve tedavisine yoğum bakımda devam edilen Hayri Yazıcı'nın kızı Bahar Şer ile oğlu Mehmet Can Yazıcı'nın arasının bozulduğunu öğrendim! Kardeşlerin böylesi tatsız süreçte kenetleneceklerine, küsmelerine şaşırdım doğrusu! Daha babalarının sağlığında neyi paylaşamadılar bilemedim! Umarım öpüşür barışırlar da, Hayri ağabey sağlığına kavuştuğunda onları küs görmez.



MİLLİLERİMİZİN OLİMPİYAT ŞIKLIĞI

Pandemi yüzünden bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızın kıyafetleri hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan, millilerimizin giyeceği seyahat, seremoni ve sportif kıyafetlerini tanıttı.



Seremoni ve seyahat kıyafetleri Vakko imzası taşırken spor koleksiyonunu ise; Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın tasarladı. Esma Sultan Yalısı'ndaki tanıtım davetinde görücüye çıkan kıyafetler çok beğenildi. Tokyo'ya gidecek sporcularımıza başarılar diliyorum, inşallah bol madalyalarla dönerler.



ESNAF BEMBEYAZ BİR SAYFA AÇTI!

Beş yaz önce Alaçatı'da açılan ve senesine İstanbul'a transfer olup, yaz-kış gece kuşlarını eğlendirmeyi başaran Esnaf, önceki akşam Alaçatı'da yeni yerinde kapılarını araladı. Köyiçi'nden çıkıp Uniqe Alaçatı'ya taşınan ve bu yaz beyazlara bürünen Esnaf, açılışını da 'beyaz gece' ile yaptı.



Sadece eğlencesiyle değil yemekleriyle de çok sevilen mekanda bu sezon her pazartesi Mikonos ve Tulum'da sahneye çıkan ünlü etnik grup Majnoon sahne alacak ve o gece herkes beyaz giyecek. Feyzan Cihan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu mekan, bu yaz da Alaçatı'ya damgasını vuracak gibi gözüküyor.