Kenan Doğulu'nun yıllar önce büyük çabalar sonucu elde ettiği ABD vatandaşlığının başına bela olduğu konuşuluyor! Kulağıma gelen dedikodulara göre; ABD Vergi Dairesi (IRS), Kenan Doğulu'ya yüklü bir vergi borcu çıkarmış. Meğer ABD, vatandaşlık verdiği kişilerin, kendi ülkelerindeki kazançlarından da vergi alma hakkına sahipmiş.



Artık birileri şikayet mi etti, yoksa akılları başlarına yeni mi geldi bilmiyorum ama IRS, Doğulu'nun peşine düşmüş ve vergi istemiş. IRS, o kadar yüksek bir vergi borcu çıkarmış ki, Doğulu vergi dairesiyle anlaşıp taksit yaptırmış. Doğulu, pandeminin de etkisiyle zorlansa da vatandaşlığını kaybetmemek ve en önemlisi de ABD'ye giriş yasağı konmasın diye her ay ABD'ye vergi ödüyormuş. Kenan Doğulu, ABD vatandaşlığının avantajları olduğu kadar böyle dezavantajlarının da olduğunu acı da olsa öğrenmiş oldu!



PARK ŞAMDAN DA BODRUMLU OLDU

İstanbul'un elitlerinin tam 40 yıldır favori mekanı olan Park Şamdan da modaya uydu, bu yaz Bodrum'a göçenlerin arasındaki yerini aldı. Park Şamdan'ın yaratıcılarından olan, yeme-içme sektörünün duayeni Ersoy Çetin, mekanının yazlığını Yalıkavak Marina'nın hemen yanındaki G Beyond'da hizmete açtı.



"Hayırlı olsun" demek için aradığım Ersoy ağabey, "Yaza özel hazırladığımız menüyü, Yalıkavak'ın muhteşem gün batımı manzarası ile birleştirerek müdavimlerimize bir yaz rüyası yaşatıyoruz" dedi. Bodrum'a yolu düşeceklerin bilgisine…



AŞK BACAYI SARMIŞ

2014'te aşk yaşamaya başlayan, 2017'de kızları Mia doğunca evlenen Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas'ın bir yıl süren çekişmeli boşanma davası geçen Temmuz'da bitmişti. Eşiyle ayrı yaşadıkları dönemde, Tuba Ünsal ile flört eden Caner Karaloğlu'nun bu ilişkisi boşanmadan önce bitmişti.



Yakın bir geçmişte adı Yasemin Taciroğlu ile anılan Caner Bey, yeni bir aşka yelken açtı. Caner Bey'in gönlünün yeni sultanı ise İrem Tahiroğlu. Bodrum'da tatil yapan Caner Karaloğlu ile İrem Tahiroğlu'nun fotoğraflarına bakılırsa aşk bacayı çoktan sarmış!



PİLEVNELİ'DEN YENİ BİR SERGİ

Bu yaz Bodrum'da iki farklı noktada sanatı tatilcilerin ayağına götüren Murat Pilevneli, Mandarin Oriental'dakinin ardından, yarın da Kaplankaya Clubhouse'daki sergisini açıyor.



Almanya'nın önemli galerilerinden KÖNIG ile işbirliği yapan Murat Pilevneli; galerisine bağlı, Ali Elmacı, Ekrem Yalçındağ, Refik Anadolu'un da içinde olduğu yerli yabancı tam 45 sanatçısının son dönem eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanat tutkunlarının beğenisine sunacak. Pilevneli, 4 bin 500 metrekarelik Kaplankaya Clubhouse'daki serginin açılışı için bu akşam özel bir davet verecek.