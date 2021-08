2010 yılında kurduğu çanta markası Mehry Mu ile dünyaca ünlü yıldızların radarına girmeyi başaran Güneş Mutlu Mavituncalılar'ın moda dünyasındaki yükselişi sürüyor.



Net-a-Porter.com ve Le Bon Marche Paris gibi moda tutkunlarının dünyadaki favori online alışveriş adreslerinde de satılan Mehry Mu, uluslararası trendsetter'ların da gözdesi. En son dünyaca ünlü stil ikonu Olivia Palermo da Mehry Mu müşterileri arasında katıldı. New York'ta görüntülenen Palermo'nun kolunda, Terra Mehry Mu çanta vardı.



Markanın, yarı değerli taş ve altın kaplama boncuk işlemeli, el örgüsü çantasının ülkemizdeki fiyatı 3 bin 300 lira. Markanın farklı tasarımlarını daha önce, Jennifer Lawrence, Jessica Alba, Tom Cruise ile Katie Holmes'in kızı Suri Cruise ve Paris Hilton gibi ünlü isimler kullanmıştı. Güneş Hanım'ın çantalarını bakalım daha kimlerin kolunda göreceğiz.



5 METRELİK ESER HERKESİN DİLİNDE

Koleksiyoner Yunus-Derya Büyükkuşoğlu çifti, iki yıl önce Bodrum'da Zai Yaşam adında, edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir mekan açmıştı. Çağdaş sanatın temsilcisi Ekrem Yalçındağ, geçen yıl burada bir sergi açmıştı.



Büyükkuşoğlu çifti, bu sergi ilgi görünce düzenli sergiler yapmak için yaz başında, Z Art Zai'yi açtı. Büyükkuşoğlu çifti, Art Zai'nin dış cephesini de bir eserle süsledi. Ekrem Yaçındağ'ın, Art Zai'ye özel yarattığı ve 'Infinity' adını verdiği bu 5 metre çapındaki eser, sanat tutkunlarının dilinden düşmüyor.



TORUNUNUN ÜZERİNE TİTRİYOR

2012 yılında izlediği 2 bine yakın oyunu 'Oyunname' adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, nisanda 'Oyunname II'yi piyasaya çıkarmıştı. Tiyatro tutkunu bir kimya mühendisi olan, New York Film Akademisi'nde eğitim alan Tilda Hanım, kitabının yorgunluğunu yaz başından bu yana Bodrum'da atıyor.



Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Tilda Hanım'ı teknelerinde torunu Alara Tezman ile görüntülemiş. 22 Ağustos'ta 5 yaşına basacak olan torunu Alara'nın üzerine titreyen Tilda Hanım, gün boyu gözünü torunundan ayırmamış.



LEZZET ŞÖLENI YAŞATIYORLAR

İstanbul'un ünlü mekanları Bodrum'a şube açarken, Alaçatı'da ise yeni ve özgün mekanlara imza atılıyor. Neni Brasserie'nin kurucuları Ayhan Güneş, Mustafa Taşan, Ozan Balaban, Alaçatı'da Cherie adında bir mekan açtı.



Kalabalıktan uzak, geniş ve huzurlu bir bahçede hizmet veren mekan, Fransız ve Akdeniz mutfağından lezzetler sunuyor. 10.00-01.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayan mekan, DJ performanslarıyla da adından söz ettiriyor. Asırlık bir zeytin ağacının gölgesinde, lezzet şöleni yaşamak isterseniz Cherie'yi listenize almalısınız.