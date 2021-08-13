Biliyorsunuz, pandemi nedeniyle bütün kışı evde geçiren İstanbul'un elitleri, yaz başlar başlamaz neredeyse tam kadro Bodrum'a göçmüştü. Çoğu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken bazıları da var ki, dükkan bekliyor! Bodrum'da mağazası olan ve tatilin yanı sıra çalışan sosyetik esnaflardan söz ediyorum. Bu yaz, Buse Terim Bahçekapılı, çocuk kıyafetleri mağazasını, Ecehan Kurdoğlu da, Escada'nın pop-up mağazasını açtı.



Birkaç yıldır Bodrumlu esnaf olan Şirin Yalçın, ortağı olduğu Sirmasion'un iki mağazasıyla, Ece Şirin de kurucusu olduğu Bee Goddess'ın üç mağazasıyla ilgilenmek için bütün yazı Bodrum'da geçiriyor. Onlar sosyeteden diğer arkadaşları gibi Bodrum'da sadece tatil yapmıyor, aynı zamanda ekmek parası peşinde koşuyor. Sık sık mağazalarına gidiyor, bazen de bütün günü çalışarak geçiriyorlar. Bodrum'daki bütün esnaf gibi sosyetik esnaflara hayırlı işler diliyorum.



ATEŞLİ HOBİ!

Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giden ve başarılı bir oyuncu olan Yasemin Kay Allen ile Sevil Sabancı'nın kendini sanata adayan kızı Melisa Tapan, keskin nişancı çıktı! Şaka yapmıyorum… Kay Allen ve Tapan, önceki gün arkadaşları Zohaer Majhadi ile poligona gidip atış yaptı. Melisa Tapan'ın böyle bir merakının olduğunu hiç duymamıştım.



Ancak ateş ettiği hedef kağıdına bakılırsa bu işte yeni değil. Keskin nişancılara taş çıkartan Melisa Tapan'da, bu hobi ne zaman ve nasıl başladı çok merak ettim doğrusu. Bu arada Yasemin Kay Allen'in de ondan aşağı kalır yanı yok.



150 BÖLÜMLÜK DİZİYE BAŞLIYOR

Türk dizi sektöründeki hareketlilik bitmiyor. Cannes Film Festivali'ne katılan ilk günlük dizi olarak televizyon tarihine geçen 1204 bölümlük 'Elif'in başrol oyuncusu İsabella Güvenilir'in yine iddialı bir diziyle ekranlara döneceğini duydum.



Yeşil Yapım'ın sahibi Özkan İpek, daha önce çektiği, televizyonlarda reyting rekorları kıran ve 45 ülkeye satılan Elif dizisinin başrol oyuncusu İsabelle Güvenilir ile bu kez 'Gözyaşları' adlı bir dizi çekecekmiş. 150 bölüm olması planlanan dizinin çekimleri çok yakında başlayacakmış. Yeşil Yapım'ın bu dizisinin de büyük ilgi göreceğine şüphem yok.