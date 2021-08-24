Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ile 2015 yılından bu yana flört ettiği sevgilisi Ferhat Ferhangil'in ilişkisinin akıbeti, uzun süredir sosyete kulislerinde merak konusu! Çünkü Sabancı, kızı Melisa'nın babası Eran Tapan'dan boşandıktan sonra en ciddi ilişkisini yaşadığı Ferhangil ile uzun süredir yan yana gözükmüyor! Nisan ayındaki tam kapanmada teknesiyle Göcek'e demir atan Sevil Hanım, kızı Melisa Tapan ile tatil yapmıştı.



Yaz başından bu yana da, Bodrum'da demirli teknesi Sexy Fish'te, kah kızıyla, kah kız arkadaşlarıyla tatile devam ediyor. Ancak Sevil Hanım'ın her daim birlikte arz-ı endam eylediği sevgilisi Ferhat Bey ortalarda yoktu. Bu yüzden de ayrılık dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Çiftin ilişkisini dert edenlerin merakını gidereyim: Ayrılmamışlar… Aralarına bir süre küslük girmiş ama öpüşüp barışmışlar! Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, aşıkları aylar sonra birlikte görüntüledi. Umarım mutlulukları daim olur.



ARALARINA VİRÜS GİRDI!

Mustafa Denizli'nin kızı Selin Burnaz da, maalesef Covid-19 illetinin pençesine düştü. Çok şükür ki, bu illeti hafif geçirenlerden. Ancak asıl talihsizliği; karantinada olduğu için dün 50 yaşına basan eşi Abdullah Burnaz'a gönlünden geçirdiği gibi bir doğum günü partisi düzenleyememesi.



Sosyal medyada eşinin doğum gününü kutlayan Selin Hanım, "Bir camın arkasından sarılamadan, öpemeden kutlarken seni; söz veriyorum 50. yaşını hakkıyla kutlayacağız bu eziyet bitince" diye yazdı. Selin Hanım'a acil şifalar, 50'nci yaşına giren başarılı mimar Abullah Burnaz'a da sağlıklı-mutlu nice yaşlar dilerim.



EKAV SEZONU ERKEN AÇIYOR

Bu yaz sanatın merkez üssü olan Bodrum'da, ünlü sanatçıların eserleri tatilcilerle buluşuyor. Yazın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, İstanbul da sanat konusunda hareketlenmeye başladı.



İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV'da (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), bugün sezonun ilk sergisi açılıyor. Aralarında Alara Özdemir Özgün, Doruk Paksoy, Filiz Top Aksoy, Mustafa Mutlu'nun da olduğu özgün tarzlarıyla dikkat çeken 14 çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan 'Summer Love' sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar açık; bilginize…



İLİŞKİLERİ CİDDİ

2011 yılında ikinci kez evlendiği Hande Demir ile geçen yıl tekrar boşanan Erdinç Acar, aradığı mutluluğu spiker Gizem Çetin'de buldu. Marttan bu yana flört eden, Erdinç Acar'ın mayıs ayındaki doğum gününde ilişkilerini ifşa eden aşıklar, Bodrum'da tatilde. Erdinç Bey'in Cennet Koyu'nda demirli teknesinde objektiflere takılan çift çok mutlu.



Teknede göbek atmaları da bunun bir göstergesi! İlişkisinin çok ciddi olduğu konuşulan Erdinç Bey, geçen ay sevgilisini Çeşme'ye götürmüş, ağabeyi Erdal Acar ve yengesi Kardelen Hanım ile tanıştırmıştı.