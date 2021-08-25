Sıkı durun… Bu yazın son aşk bombasını patlatıyorum! Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli ile anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı! Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın!



Demet Şener'in kalbini çalan kişi; Küpeli ile ayrılığı sonrası, 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı ve aralarındaki buzları erittiğini söylediği çocuklarının babası İbrahim Kutluay değil. Lojistik işiyle uğraşan iş insanı Tolga Arman.



KIZLARI ARKADAŞ

Bir arkadaşım, önceki akşam Nobu'da Demet Şener ve çocukları İrem ile Ömer'i gördüğünü, masalarında bir erkek ile kızının oturduğunu ve Demet Şener'in o erkekle çok samimi olduğunu söyleyince Demet Hanım'ı aradım.



"Yeni bir aşk mı var?" diye sorduğum Demet Hanım'dan "Evet" cevabını aldım. Demet Hanım, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey'in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi. Gayet mutlu olduklarını da belirten Demet Şener'in mutluluğu daim olur inşallah.



PLAJDA TELEFONU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren Talu, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, önceki gün Deren'i Yalıkavak Blue Topaz'da görüntülemiş. Tek başına plaja gelen Deren, güneşin tadını çıkarmış ama denizin keyfini sürememiş. Çünkü telefonu hiç susmamış, saatlerce telefon görüşmesi yapmış.



İşleri için yanında olmayan sevgilisi Baran Tınaz ile de telefonda uzun süre sohbet eden Deren Talu, leopar desenli bikinisi ve güzelliğiyle plajda bütün bakışları üzerine toplamış.



OĞLUNU SARAYDA EVLENDİRECEK

Türk müziğine damga vuran Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, geçen ay sevgilisi Seda Han ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Öğrendim ki, nişanlanıp ilişkilerini resmiyete dökmek için 5 yıl bekleyen aşıklar, izdivaçları için ellerini çabuk tutmuş! 6 Temmuz'da nişanlanan çift, 16 Eylül'de bir ömür mutluluğa "evet" diyecek.



Bu arada Orhan Baba, kariyerine oyunculuk ile devam eden oğlu Gökhan Gencebay için kesenin ağzını açmış. Aile arasında sade bir törenle nişanlanan çift, Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğünle vuslata erecek. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



KOMŞU'NUN DJ'İ MİSAFİRLİĞE GELDİ

Bu yaz Türkbükü'ndeki Kuum Hotel&Spa'da açılan, lezzetli mönüsü ve Antik Mısır'dan esinlenen mimarisiyle dikkat çeken Galia Bodrum, önemli DJ'lere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



Bu akşam da, 'Komşu'dan gelen dünyaca ünlü DJ Valeron, setin başında olacak. Mykonos'un dünyaca ünlü mekanı Scorpios'un DJ'i olan Valeron, kanun, buzuki, ud ve gitar performanslarını elektronik müzikle buluşturmasıyla tanınıyor. Bu arada Valeron, yabancımız da değil; sunucu Aslı Turanlı ile bir yıl flört etmiş, pandemi yüzünden ayrı düşünce ayrılmışlardı.