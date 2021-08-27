Brezilyalı, Yunan, Sırp, Macar, Faslı derken meğer sosyeteye, Clara Amram gibi bir Venezuelalı gelin daha gelmiş de, haberimiz olmamış! Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile Berrin Zorlu'nun oğulları Berkun, kendine Venezuelalı bir eş bulmuş. Berkun, Amerika'da üniversitede öğrenim gördüğü yıllarda tanıştığı ve flört etmeye başladığı Ana Mercedes Fernandez ile geçen yıl İstanbul'da sessiz sedasız evlenmiş.



Pandemi kısıtlaması nedeniyle oğullarını aile arasında 30 kişilik bir törenle baş-göz eden Olgun-Berrin Zorlu çiftinin, şimdi anlı şanlı bir düğün hazırladığını öğrendim. Berrin Hanım, 4 Eylül'de Raffles Hotel'deki düğünün hazırlıkları için harıl harıl çalışıyormuş. Berkun ve Venezuelalı gelinimiz ömür boyu mutlu olur inşallah.



MÜSTAKBEL DAMAT DA BEKARLIĞA VEDA ETTİ

3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda Hacı Sabancı ile evlenecek olan Nazlı Kayı, geçen hafta Bursa'daki evinde yakın arkadaşlarıyla birlikte mütevazı bir bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Herkes, müstakbel damat Hacı Sabancı'nın bekarlığa veda partisini merak ediyordu! Yılın düğününe imza atmaya hazırlanan Hacı Sabancı da, müstakbel eşi Nazlı Kayı gibi, mütevazı bir kutlamayla yetindi.



HS yazılı şapka takan yedi yakın arkadaşı ve kardeşleri Hakan ve Kerim ile birlikte Kuzguncuk'taki yalılarının bahçesinde yemek yiyip eğlendiler. Demek ki, eğlence için bütün enerjilerini düğüne saklıyorlar!



BİRÇOK YABANCI GELİNİMİZ VAR

Sosyetede birçok yabancı gelin var. Ediz Elhadef'in eşi Marina Stylianidis ile Ömer Kızıl'ın eşi Aliki Panayotou Yunanistan'dan, Hakan Kosif'in eşi Evelize Moraes Rocha Brezilya'dan, Serhat Soysal'ın eşi Kenza Zhiri Fas'tan,



Yurdal Sert'ten boşanmasına rağmen İstanbul'da kalan İvana Smiljkovic Sırbistan'dan Türk sosyetesine gelin gelen isimlerden bazıları...



DEV İŞ BİRLİĞİ

Karaca, dünya markası olma hedefiyle çok önemli bir projeye daha imza attı. Dünyaca ünlü sanatçı ve tasarımcı Hüseyin Çağlayan ile çok özel bir koleksiyon hazırladı. Çağlayan'ın, minimalist ve estetik çizgileri; fütüristik bakış açısıyla buluşturarak tasarladığı özel ürünler, önceki akşam tanıtıldı. Turk Fatih Tutak Restaurant'taki tanıtımda ben de vardım.



Hüseyin Çağlayan ve Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca'dan iş birliklerinin hikayesini dinledim; bu ürünlerin ortaya çıkması kolay olmamış. Fakat sonunda tek kişilik yemek takımı ve 6 kişilik kahvaltı takımından oluşan harika bir koleksiyon ortaya çıkmış. Çağlayan imzalı bu ürünlerin dünyada büyük ses getireceğine şüphem yok.