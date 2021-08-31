4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel'in 3 Eylül'de Villa Maçakızı'nda Mehmet Yemeniciler ile nikah masasına oturacağına ilk bu köşede okumuştunuz. Gelin olmak için gün sayan Özdem Gürsel ve müstakbel eşi için Maçakızı'nın patronu Sahir Erozan cumartesi günü bir parti vermişti. Önceki gün de uluslararası pek çok ödülün sahibi olan ünlü mimar Melkan Gürsel, kardeşine kına gecesi düzenledi.







Melkan Hanım'ın Bodrum'daki evinde yapılan kına gecesine, Ayşe ve Ece Ege, Melis Murathanoğlu, Arzuhan Yalçındağ gibi müstakbel gelinin yakın dostları katıldı. Bu arada Özdem Gürsel'in gelinliğini, kına gecesine de katılan Dice Kayek'in yaratıcıları dünyaca ünlü modacılar Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin hazırladığını öğrendim. Sadece çok özel müşterilerine gelinlik tasarlayan Ege kardeşlerin, yakın dostları Özdem Gürsel için nasıl bir gelinlik hazırladığını çok merak ettim doğrusu.







SANATSEVERLER AKARETLER'DE BULUŞACAK

Yazın rotayı Ege ve Güney sahillerine çeviren İstanbul'un elitleri, yavaş yavaş şehre dönmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle şehirde sanat sezonu da başlıyor. Startı da 8 Eylül'de, sanatseverleri ve koleksiyonerleri yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren Artweeks@ Akaretler'in 5. edisyonu verecek. UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla gerçekleştirilecek Artweeks@ Akaretler, çağdaş sanatın eşsiz çeşitliliğini sanatseverlerle buluşturacak. Akaretler Sıraevler'in ruhunu yansıtan Artweeks, 19 Eylül'e kadar devam edecek ve ücretsiz gezilebilecek.







YILIN DÜĞÜNÜ ERTELENDİ

Cuma günü Hacı Sabancı ile evlenecek olan Nazlı Kayı önceki gece babasını kaybetti. Nazlı Hanım'ın 54 yaşındaki babası Kaan Dimili, Gemlik'teki yazlıklarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Doğal olarak Sabancı Ailesi, 3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda yapacakları düğünü anında iptal etti. Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, 650 davetlinin hepsine mesaj atarak müstakbel gelinlerinin babasının vefat ettiğini ve bu yüzden düğünü ertelediklerini bildirdi. En mutlu gününe hazırlanırken babasını toprağa verecek olan Nazlı Kayı'ya başsağlığı ve sabır diliyorum.







YİNE AİLECE TATİLDELER

18 yıllık evliliklerinin biteceğine kesin gözüyle bakılan Raif-Esra Dinçkök cephesinden geçen ay güzel haber gelmişti. 1.5 yıldır Nuh deyip peygamber demeyen Esra Hanım yumuşamış, aylardır görüşmediği eşi Raif Bey ile tatile çıkmıştı. En son oğullarının kasım ayındaki ara tatillerinde küslüğe ara verip maaile Kapadokya'ya tatile giden Dinçkök çiftinin bu kez de bayram nedeniyle küslüğe ara verdikleri sanılmıştı. Ancak çifte yakın kaynaklar, çiftin tekrar denemeye karar verdiklerini söylemişti. Sanki söylenenler doğru. Çünkü çift, geçen hafta da çocukları ile D-Maris'te tatildeydi. Bu tatillerin devamı gelecek galiba; hadi hayırlısı…