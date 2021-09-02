İlk evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile yapan, üç yılın ardından da boşanan iş insanı Eran Tapan, 27 yıl sonra ikinci kez damat oldu. 10 yıldır flört ettiği ve aynı zamanda iş ortağı olan Demet Sönmez ile önceki akşam hayatını birleştirdi. Gelin Hanım'ın memleketi Ankara'daki JW Marriott Hotel'in bahçesinde gerçekleşen düğüne, çiftin yakın dostları katıldı.



Eran Bey'in, Sevil Sabancı'dan olan kızı Melisa Tapan da, babasını düğününde yalnız bırakmadı. Hatta babasının nikah şahitliğini bile yaptı. Bu arada eski eşi Sevil Sabancı'nın, kızının sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarının altına alkış ve kalp emojileri yapması da hoş bir hareketti.



Çok yoğun çalışan çiçeği burnunda çift, sadece 4 gün balayı yapabilecek. Karadağ Budva'daki 4 günlük balayı tatilinin ardından İstanbul'a dönüp işlerinin başına geçeceklermiş. Tapan çiftine ben de mutluluklar diliyorum.



DEV HEYKELE MÜTEVAZI AÇILIŞ

Neredeyse yaz bitiyor ama Bodrum'daki sanatsal etkinler bitmiyor. Bu yaz sanat açısından altın çağını yaşayan Bodrum'da, sezonun sonuna gelinmesine rağmen yeni bir sergi açıldı. Mar Yapı ve Muse Contemporary, Güney Afrikalı genç sanatçı Jake Michael Singer'ın 'Horizon Murmur' adlı 3.2 metre yüksekliğindeki heykelini, G-Beyond Yalıkavak'ta sergilemeye başladı.



Serginin açılış daveti, iş ve cemiyet hayatından sanat tutkunu ünlü isimleri bir araya getirdi. Sanatsal etkinlikler umarım hep artar, hiç azalmaz…



7 AYDIR HASTANEDE

Şubat başında Covid-19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, tam 93 gün sonra uyandırılmıştı. Mayıs sonundan bu yana tedavisi yoğun bakımda devam eden Hayri Yazıcı ile ilgili sonunda müjdeli haber geldi.



Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Hayri Yazıcı yoğun bakımdan normal odaya alınmış. Eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer ve oğlu Mehmet Can, 7 ay sonra normal odaya geçmesine, neredeyse taburcu olmuş kadar sevinmiş.



Hayri ağabey, umarım tez zamanda taburcu olup normal hayatına döner.