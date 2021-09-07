Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çifte kumrular, son bir aydır ardı ardına muradına eriyor. Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Çetindoğan'ın da yuvadan uçmasına az kaldı. Gökhan Kokuludağ ile şubat sonunda sözlenen, haziran başında nişan yüzüğünü parmağına takan Pırıl Hanım da, gelin olmak için gün sayıyor.



Müstakbel gelinin ailesinin sahibi olduğu Pera Palace Hotel'de nişanlanan çiftin düğünü de kız tarafında olacak. Ama bu kez adres,Pırıl Hanım'ın ailesinin oteli değil, yaşadığı ev… Genç çift, Çetindoğan Ailesi'nin yaşadığı Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda vuslata erecek. Düğüne davetli olan kişilerden farklı tarihler duyunca, şaşırdım. Meğer Beykoz'daki yalıda, çifte düğün yapılacakmış. 16 Eylül'de aile büyükleri ve onların arkadaşlarının, 18 Eylül'de de gençlerin katılacağı iki farklı düğün olacakmış. Umarım evlilikleri de düğünleri gibi bereketli olur ve ömür boyu mutlu olurlar.



TORUNUNUN YENİ YAŞINI ŞARKI SÖZÜYLE KUTLADI

Moda tasarımcısı Enci Teker, Serdar Bilgili'nin Amerikalı ortağı Frank Roccogrande ile evlenip Londra'ya yerleşmişti. Mutlu evliliklerini iki kızlarıyla perçinleyen çift, birkaç gün rötarla evlerinin bahçesinde büyük kızları Caroline'in 5. doğum gününü kutladı. İngiltere, Türkiye'den gidenlere 10 gün karantina zorunluluğu koyduğu için anneanne Cennet Süzer, ilk göz ağrısı torununun bu mutlu gününde yanında olamadı.



Caroline'in doğum gününü sosyal medyasından kutlayan Cennet Hanım altına, Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısının sözlerinden alıntı yaparak "Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Sen bu kalbe iyi geldin tatlım" yazdı.



EN SIRA DIŞI HEDİYE!

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evliliği olan ünlü moda tasarımcısı Biricik Suden, birkaç gündür sosyal medyasından bir kuzu ile fotoğraflar paylaşıyor.



Herkes bu kuzunun çiftin evinde ne aradığını merak edip duruyordu! Meğer evlerinde beslediği bu kuzu, Biricik Hanım'ın erken doğum günü hediyesiymiş!



Hangi arkadaşı, neyi düşünerek böyle bir hediye gönderdi bilmiyorum ama umarım Biricik Hanım, kuzusu büyüdüğünde ondan ayrılmak zorunda kalmaz. Çünkü evde kuzu beslemek kolay olmasa gerek. Bu arada fitliğiyle hemcinslerinin idolü olan Biricik Suden, 18 Eylül'de 59 yaşına girecek.



'MİNA'NIN ÇOCUKLARI' İÇİN BODRUM'DA SERGİ

Beril Başaran, arkadaşlarıyla birlikte uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın adını yaşatmak için 'Mina'nın Çocukları' projesini hayata geçirmişti. Hayatını kaybeden başarılı 11 genç kadın adına seçilen 11 üniversiteli gencin eğitim aldığı proje, şimdilerde Bodrum Ramada'da açılan 'Kolektif Hafıza' sergisine ev sahipliği yapıyor.



Farklı şekilde üretim yapan 11 sanatçının eserinin yer aldığı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi bünyesindeki 'Mina'nın Çocukları Projesi' yararına yapılan sergi 11 Eylül'e kadar açık kalacak. Yolu Bodrum'a düşeceklerin bilgisine.