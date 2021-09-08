Abdullah-Selin Denizli Burnaz çiftinden radikal karar! Babası Mustafa Denizli'nin, altyapısında yetiştiği İzmir takımı Altay'a, 38 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönmesi gibi Selin Denizli Burnaz da, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara geri döndü! İki çocuğu olan Burnaz çifti, İstanbul'la irtibatı koparıp, Selin Hanım'ın memleketi İzmir'e yerleşti.



"Bir gün herkes evine dönermiş" diyen Selin Hanım ile konuştum; çocuklarını İstanbul'un kaosunda yetiştirmek istemedikleri için böyle bir karar almışlar.



Gönüllerine göre bir ev bulamadıkları için şimdilik Çeşme'deki yazlıklarında kalıyorlarmış. Bu arada başarılı bir mimar olan Abdullah Burnaz, İstanbul'daki ofisini kapatmamış, İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyacakmış. İzmir'de daha mutlu olacaklarını düşünüp İstanbul ile irtibatı koparan Selin Hanım ve Abdullah Bey, umarım yeni yuvalarında düşündükleri gibi mutlu bir hayat sürerler.



DELİLİK YAPIP HAMİLE KALDI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Hanım, büyük kızları Merve Terim Çetin sayesinde dördüncü kez torun mutluluğu yaşayacak. Evet, yanlış okumadınız…



Kardeşi Buse Terim Bahçekapılı'nın 6 Haziran 2014'teki düğünün ertesi sabahı acil olarak hastaneye kaldırılan ve 6.5 aylık hamileyken oğlu Yaman'ı (yaklaşık 950 gram) dünyaya getiren Merve Hanım, tekrar hamile kalma cesaretini göstermiş.



"Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim çıkacak olsa da, bu hayatta en çok anne olmayı sevdim" diyen Merve Hanım, umarım bu kez sağlıkla bebeğini kucağına alır.



DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİLER

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile Berrin Zorlu'nun oğulları Berkun'un kendisine Venezuelalı bir eş bulduğunu yazmıştım. Zorlu çifti, Amerika'da üniversitede tanışıp flört etmeye başladığı Ana Mercedes Fernandez ile pandemi nedeniyle geçen yıl sessiz sedasız evlenen oğullarına hafta sonu Raffles Hotel'de dillere destan bir düğün yaptı.



Miami'de özel olarak dikilen gelinliğinin içerisinde prensesleri andıran Venezuelalı gelinimiz göz kamaştırırken, uzun süredir takıp takıştıramayan sosyetik kadınlarımız da düğünde tam bir şıklık yarışındaydı.