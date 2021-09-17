Türkiye güzeli Şevval Şahin'le yaşadığı olaylı kaçamakla adını duyuran iş insanı Kerem Sabancı Kamışlı'nın yeni yuvası göz kamaştırıyor. Kamışlı, Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'ndaki dört daireyi tek tek satın alıp birleştirdi ve kendine 40 milyon dolarlık görkemli bir saray inşa ettirdi



KISKANÇ ESKİ SEVGİLİ ONU DENİZE ATTI

Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, genç iş insanı Kerem Sabancı Kamışlı, adını tüm Türkiye'ye yaşadığı ilginç bir olayla duyurdu. Kamışlı, Türkiye güzeli Şevval Şahin'le yemekteyken mekana Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral gelmişti. Kıskançlık krizine giren Marcus, Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı.



ADI BU KEZ YALIYLA ANILDI

Kamışlı, bu kez de Boğaz'da aldığı yalıyla adından söz ettiriyor. Erhan-Emine Sabancı Kamışlı çiftinin 28 yaşındaki oğulları Kerem, Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'nın yeni sahibi oldu. Yalıdaki dört daireyi tek tek satın alan Kamışlı, hepsini birleştirip göz kamaştıran bir saraya dönüştürdü. Yalının fiyatının şu an 40 milyon dolar olduğu konuşuluyor



TEK KURŞUNLA BU YALIDA ÖLDÜ

Beykoz Kanlıca'daki Mazhar Tan Yalısı'nda 1997 yılında üzücü bir olay yaşanmıştı. Sezer İnanoğlu ile evli olan Nil Pınar İnanoğlu, dairelerden birinde yaşarken tek kurşunla canına kıymıştı. Aynı yalıda Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık da oturmuştu. Bir gece yalıya giren hırsızlar, Başkan Uyanık'ı spreyle uyutup lüks otomobilini çalmıştı.



'KIRMIZI ÇİZGİ'SİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI!

İstanbul'daki sanat sezonunun startını veren Artweeks@Akaretler, şehirdeki sanat tutkunlarına ilaç gibi geldi. Büyük ilgi gören etkinlik kapsamında, kardeşi Serdar Bilgili gibi sanata sevdalı olan Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk de üçüncü kişisel sergisini açtı. Önceki gün küratörlüğünü Begüm Güney'in üstlendiği Şerife Hanım'ın 'Benim Kırmızı Çizgim' adını verdiği sergisini gezdim.



Teknik detayların yanı sıra, duygusal tavrı ile de derin bir anlam taşıyan sergideki eserleri çok beğendim. Akaretler Sıraevler 55 Numara'daki sergi, 19 Eylül'e kadar açık; aklınızda bulunsun.



DÜNÜRÜNÜN YATIYLA KOMŞU'YA GİTTİ

Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan Ender Mermerci, 19 yıllık Hollandalı hayat arkadaşı Herman Von Alkamade ile Komşu'da tatilde. Öğrendim ki; büyük kızı Tansa Ekşioğlu'nun kayınvalidesi olan dünürü Süren Ekşioğlu, Ender Hanım'a yatını tahsis etmiş. Ender Hanım da, Herman Bey ve aralarında Evin Şaşmaz'ın da olduğu birkaç dostunu alıp Komşu'ya dümen kırmış.



Şu anda Yunanistan'ın Patmos adasına demirledikleri yatta tatilin keyfini çıkarıyorlarmış. Yazın çoğunu Bodrum'da geçiren Ender Hanım, hayat arkadaşı ve dostlarıyla birlikte yaz sezonunu Komşu'da kapatıp sonra şehre dönecekmiş.



İKONİK ARACA MODACI İMZASI

Dünyadaki sayılı ikonik araçlardan biri olan Land Rover Defender'ı kişiye özel tasarımlarla Türk tutkunlarına sunan VLC Atelier, ünlü moda markası Barrus London ile iş birliğine gitti. Barrus London'ın kurucusu ve tasarımcısı Neslişah Yılmaz'ın içini tamamen çevre dostu malzemeler kullanarak tasarladığı VLC Atelier Barrus Edition, önceki gün Boğaz'ın yeni oteli Mandarin Bosphorus'ta özel bir davetle tanıtıldı.



VLC Ateliler yöneticileri ve Neslişah Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı davete, birçok ünlü isim katıldı. Teknolojiyi, modayı ve el işçiliğini buluşturan bu özel araç, konuklardan büyük ilgi gördü.