Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, sessiz sedasız evlendi! 3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğünle evlenmeye hazırlanırken Nazlı Kayı'nın babasının vefatı üzerine düğünlerini erteleyen çift, daha fazla beklemek istememiş ve aile arasında evlenmeye karar vermiş.



Ünlü çift, önceki akşam Hacı Bey'in yalısında imzayı atıp hayatlarını birleştirdi. Nazlı Hanım'ın babasının 40'ı çıkmadığı için de sadece ailelerin ve çok yakın dostlarının katıldığı sade bir tören düzenlemişler. Sarayda evlenmeyi planlarken yalıda imzayı atan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'ya bir ömür mutluluk diliyorum.



OĞLU İÇİN ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE KOYMUŞ

Candan Varnalı ile Metin Kap'ın oğulları Ali Emre Kap, haziran ayında nişanlandığı yönetmen ve prodüktör Irmak Taşındı ile önceki gün Antalya'da vuslata erdi. Şimdiye kadar sayısız düğün organizasyonu yapan CVS Lifestyle'ın kurucusu Candan Varnalı, oğlu ve gelini için kelimenin tam anlamıyla döktürmüş.



Antalya Gloria Serenity Resort'ta gerçekleşen düğüne şahitlik eden İstanbul'un elitleri, organizasyonu ve dekorasyonu anlata anlata bitiremiyor. Genç çifte mutluluklar dilerken Candan Varnalı'nın bundan sonra işinin çok zor olduğunu da belirtmeliyim. Çünkü düğün organizasyonu işinde çıtayı çok yükseğe koymuş…



KARDEŞİ KANSERLE SAVAŞI KAYBETTİ

Halkla ilişkiler sektörünün duayen isimlerinden biri olan ve cemiyet hayatının da tanıdığı Ayşe Azizoğlu yasta. Ayşe Hanım'ın, kanserle savaşan kardeşi Lale Azizoğlu önceki gün hayatını kaybetti.



Geçen nisanda bu amansız hastalığa yakalandığını öğrenen Lale Hanım, hastalığı yenmiş gibi görünüyordu ancak geçen hafta kötüleşmiş. Lale Hanım'a Allah'tan rahmet, Ayşe Hanım'a da sabır diliyorum.