Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 3 yıllık ilişkilerini resmiyete dökmek için seçtikleri tarihten tam 11 yıl önce, 9 Ekim 2010'da başka bir Sabancı vuslata ermişti! 600 milyon dolarlık servetiyle Forbes'un En Zengin 100 Türk listesinde bu yıl 57'nci sırada olan Yalçın Sabancı'nın büyük oğlu İlhan Sabancı, Pınar Konca ile yine bir cumartesi günü, Nazlı-Hacı Sabancı'nın asıl evlenmek istedikleri yerde, Çırağan Sarayı'nda evlenmişti.



Aslında 3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda evlenme planları yapan Hacı Sabancı, Nazlı Hanım'ın babasının 40'nın çıktığı ertesi gün evlenince, kuzeni İlhan Sabancı ile evlilik tarihleri çakışmış oldu. Bu arada 11. evlilik yıl dönümlerini baş başa gittikleri Marmaris tatilinde kutlayan İlhan-Pınar Sabancı çiftinin Yalçın, Arya ve Lia adında üç çocukları var. Bakalım Hacı Sabancı'nın, kuzeniyle evlilik tarihi çakıştığı gibi çocuk sayısı da çakışacak mı? Umarım Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin, İlhan-Pınar Sabancı gibi mutlu bir evliliği olur.



GELİN EVİNDE PANKART AÇMIŞTI

İlhan Sabancı, 9 Ekim 2010'da, Pınar Konca'yı evinden almaya gittiğinde, üzerinde fotoğraflarının bulunduğu ve "Bugün gelin geliyorsun evimize, huzur getirdin ailemize" yazan bir pankart açmıştı ve bu pankart o dönem çok konuşulmuştu.



MODA DÜNYASI PARTİDE BULUŞTU

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu, önceki gece 'Back to City' (Şehre Geri Dönüş) adıyla, The Ritz Carlton'un roof'unda bir parti düzenledi. Derginin yayın yönetmeni Gülen Yelmen'in ev sahipliğinde gerçekleşen parti, yazın Güney'e göç eden ve tatil sezonunun bitmesiyle şehre geri dönen moda dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.



Burcu Esmersoy'dan Dilek Hanif'e, Serra Türker'den Tuba Ünsal'a kadar birçok ünlü model ve modacı, muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde hem hasret giderdi hem sosyalleşti hem de eğlenceli bir gece geçirdi.



YABANCI GELİNDEN ANILARLA DOLU KİTAP

62 yıl önce Galler'den ülkemize gelin gelen, Rana Erkan Tabanca'nın annesi Joan Kim Erkan yazarlığa soyundu. 22 yaşındayken Galler'den İstanbul'a gelip Aydın Osman Erkan ile evlenen Joan Kim Erkan, hem İngilizce hem Türkçe yayımlanan 'Kim Bu' (Lady Who) adlı kitabında,



Türkiye'deki hayatını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını anlatıyor. Kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasından tanıştığı önemli kişilerle anılarını da samimi bir dille paylaşan Erkan'ın kitabı şimdilerde herkesin dilinde. İngiliz yazar Roger Norman da, 'Kim Bu'yu, "Bir hazine değerinde, eşi benzeri yok" sözleri ile yere göğe sığdıramadı.