Davette başlayıp sosyal medyada devam ettı!

Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Lafı uzatmadan anlatayım... Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi. Bu iki holding ortak bir şirket kurmuş, yani bir dönem ortaklarmış. Zaten ne olduysa bu ortaklıktan sonra olmuş, şirket dağılmış, karşılıklı suçlamalar yapılmış, iş dolandırıcılık iddiasına kadar gitmiş.



Eski dostlar düşman olmuş! Mildon ve Doğan, davette karşılaşınca da olanlar olmuş! Fatoş Hanım, Fatma Doğan'ın üzerine yürümüş, ağzına geleni söylemiş. Davettekiler bakmış ki iş büyüyor araya girmişler. Daveti terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıdı; "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak.



Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" diye paylaşım yaptı. Sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek daha ağır bir paylaşım daha yaptı. Şimdi sosyete, davette başlayıp sosyal medyaya taşınan kavgayı konuşuyor. Bakalım Mildon'dan bir cevap gelecek mi…



'HANIMKÖY'DE BOŞ DURMAMIŞ!

Abdullah-Selin Denizli Burnaz çifti, radikal bir karar alıp geçen ay çocuklarıyla Selin Hanım'ın memleketi İzmir'e yerleşmişti. İstanbul'daki mimarlık ofisini kapatmayıp İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan Abdullah Burnaz, 'hanımköylü' oldu olmasına ama orada boş durmamış.



Abdullah Bey, Alaçatı'nın en popüler balıkçısı Ferdi Baba'nın yeni şubelerinin mimarlığını almış. Ferdi Baba'nın İstanbul İstinyePark'ta açacağı şubesi için çalışmaya başlamış bile. Şimdiye kadar birçok harika mekana imza atan Abdullah Burnaz, Ferdi Baba için İstanbul'da nasıl bir mekan yaratacak çok merak ediyorum doğrusu.



AYRILIK ÇOK KISA SÜRDÜ!

"Tekne benim hayatım" diyen kadın giyim markası Roman'ın patronu Turgut Toplusoy, geçen yıl herkesi şaşırtıp 35 yıl sonra denizden elini ayağını çekmişti! Yatını satıp Yalıkavak'ta yazlık almış, denizden karaya çıkmıştı. O dönem bu kararından memnun olduğunu söylemişti. Ancak aceleci davranmış anlaşılan! Çünkü eşi Suzan Hanım'dan öğrendim ki, Monako'daki yat fuarında, bir yat sipariş etmiş.



Eski yatının aksine bu sefer yelkenli tercih eden Turgut Bey, nisan ayında 18 metrelik yelkenlisini teslim alacakmış. Denizle ayrılığı kısa süren Turgut Bey'in yeni yatı hayırlı olsun…



KÜSLÜK BİTMİŞ!

21 yıl aynı yastığı baş koyan sosyete kuaförü Erdem Kıramer ile Candan Varnalı, çekişmeli bir sürecin ardından Nisan 2017'de boşanmıştı. O dönem kanlı-bıçaklı olan çiftten Candan Hanım'ın gözü, Erdem Bey'i görmek bile istemiyordu.



Yıllardır birbirlerine selam vermeyen ex çift, barış çubuklarını tüttürmüş! Geçen hafta ilk eşi Metin Kap'tan olan oğlu Ali Emre Kap'ı evlendiren Candan Hanım, Erdem Bey'i, oğlunun düğününe davet etmiş. Bravo doğrusu…