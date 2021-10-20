Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi, 10 yıl evli kaldığı Amerikalı Alexis Gulliver'den 2013'te boşanmıştı. Burcu Esmersoy ile evliliğin eşiğinden dönen Kiresepi, moda blogger'ı ve tasarımcı Rachel Araz ile Kasım 2016'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini kızları Galia ve oğulları Lionel ile perçinleyen Kiresepi çifti, geçen ay Kemerburgaz'daki yeni yuvalarına taşındı.



Youtebe'da dolaşırken, Rachel Araz'ın eski evlerini anlattığı bir videoya rastladım. İstinyePark'taki 250'şer metrekarelik 2 çatı dubleksini birleştirdikleri, 2 yıl oturdukları evlerini yarım saatlik videoda köşe bucak gezdirip detaylıca anlatmış. İnsan niye yarım saatlik video çekip eski evini tanıtır diye merak edip araştırınca Rachel Hanım'ın 'reklam' peşinde olduğunu anladım! Meğer bu evi 120 bin liradan kiraya çıkarmışlar. Evin bir an önce kiralanması için de Rachel Hanım, sosyal medyadan reklamını yapıyormuş. Sanırım Rachel Hanım, 'emlakçı' gibi görünmemek için evi kiraya vereceklerini söylemeye çekinmiş ve örtülü reklam yolunu seçmiş. Bravo vallahi, çok zekice!!!



SANAT TUTKUNLARI İÇİN İKİ YENİ SERGİ

Sanat iyileştirir diye boşuna söylemişler. Artweeks@ Akaretler ile start alan İstanbul'daki sanat sezonu, 16'ncı Contemporary İstanbul ve ardından açılan sergilerle devam etmişti. Sanat tutkunlarının bayram ettiği bugünlerde yeni açılan bir sergiden daha bahsetmek istiyorum. Evliyagil Dolapdere'de, Beral Madra küratörlüğünde; 5 Sanatçı&5 Video adlı, kapsamlı bir video sergisi açıldı.



Galeride bu cumartesi Danielle Vallet Kleiner'in 'Vanishing Lines/Kaybolan Çizgiler' sergisi de ikinci seçki olarak sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak.



OĞLUNUN HASRETİNE 1.5 AY DAYANABİLDİ!

1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile Fenerbahçe yöneticisi iş insanı Mehmet Dereli'nin oğulları Kerim, bu yıl Amerika Rhode Island'da üniversiteye başladı. Ağustos sonunda oğlunu Yeni Dünya'ya uğurlayan Şebnem Hanım'a, önceki gün Nişantaşı'nda rastladım. Ayrılığın üzerinden henüz 1.5 ay geçmesine rağmen oğlunun hasretine dayanamadığı için yanına gideceğini söyledi.



Dün Amerika'ya uçan Şebnem Hanım, oğluyla bir hafta hasret giderip sonra da Miami'deki evine geçecekmiş. Aralık sonuna kadar Miami'de tatil yapacak olan Şebnem Hanım'ın, sık sık Rhode Island'da okuyan oğlunun yanına gideceğinden şüphem yok.



MENÜYÜ YENİLEYİP EĞLENCEYİ ARTIRDI

Başarılı işletmeci Serkan Koca, karantina günlerinde boş durmamış, geçen yıl Nişantaşı'nda yeni nesil ocakbaşı Cabbar'ı açmıştı. Yazın da Alaçatı Port'ta şube açan Koca'nın, ocakbaşı ile kulübü birleştirdiği mekanı Alaçatı'nın en gözde adresi olmuştu. Koca'nın, Alaçatı'dan Nişantaşı'na yeniliklerle döndüğünü öğrendim. Menüye yeni lezzetler ekleyen Koca, en büyük değişikliği ise müzikte yapmış.



Koca, çok tutan Alaçatı'daki konsepti, pazar günleri İstanbul'da uygulayacakmış ve yemek sonrası müziği hareketlendirip insanları eğlendirecekmiş. Yani Cabbar'da kebap üstü eğlence başlıyor!