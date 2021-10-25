Türk müziğine damga vuran Orhan Gencebay, şu sıralar çok üzgün! Geçen ay Sevim Emre'den olan oyuncu oğlu Gökhan Gencebay'ı, Seda Han ile Çırağan Sarayı'nda baş göz eden Orhan Baba'nın bir gelini daha olmuştu.



Ancak öğrendim ki, gelinlerinin sayısı bir ayda tekrar teke düşmüş! Çünkü Gencebay'ın, Azize Gencebay ile evliliğinden olan oğlu Altan Gencebay, maalesef dullar kervanına katılmış! Orhan Baba'nın, 1998'de yine Çırağan Sarayı'nda evlendirdiği oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşanmış. Hoş, daha önce de birkaç kez çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuştum.



Ama her seferinde evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Maalesef bu kez olmamış! 21 yaşında Orhan Efe adında bir oğulları olan çift, dostça yollarını ayırmış. Yani Orhan Baba yeni bir gelin alırken eski gelini aileden ayrılmış.



KIZ KIZA PARTİLEDİLER

Cemiyet hayatının sevilen ismi, Thanx Mimarlık'ın patroniçesi Zeynep Yılmaz, geçen yıl pandemi nedeniyle yapmadığı geleneksel Cadılar Bayramı partisini, bu yıl gerçekleştirdi. Zeynep Hanım, yaklaşık 10 yıldır Aslı Şen, Sitare Kalyoncuoğlu ve Gökçe Çil'in de aralarında olduğu kız arkadaşlarını toplayıp, Cadılar Bayramı'nı kutluyor.



"Maksat eğlence olsun" diyen Yılmaz, geçenlerde, yine yakın arkadaşlarını Zorlu Residence'daki evinde toplayıp konsepte uygun kostüm ve aksesuarlarla Cadılar Bayramı partisi verdi. Çok eğlenceli geçen parti yine herkesin dilinde.



GENOVALI FUTBOLCULAR 'DAMAT' GİBİ OLACAK!

Global erkek giyim markamız Damat-Tween dünya çapında sponsorluklara devam ediyor. Erkek Milli Futbol Takımı'mız başta olmak üzere pek çok futbol ve basketbol takımımıza sponsor olan marka, yurt dışında da Güney Afrika Milli Takımı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakem Komitesi gibi önemli spor kurumlarına sponsorluk yapıyor.



Damat-Tween şimdi de İtalyan Birinci Futbol Ligi'nin köklü takımı Genova Futbol ve Kriket Kulübü'ne sponsor oldu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sponsorluk anlaşmasını geçen hafta Genova'da imzaladı.



ÜNLÜ İŞ İNSANI MODACILIĞA SOYUNDU

Giyim stili ile herkesin beğenisini toplayan cemiyet hayatının ünlü ismi, iş insanı Emir Bahadır, Türkiye'nin lüks giyim markası Punto Uomo için özel bir koleksiyon hazırladı.



Bahadır'ın, ilhamını 'Sonsuzluk içinde çeşitlilik' mottosundan alan koleksiyonunda ağırlıklı olarak deri ve kaşmir kumaşlar kullanılmış. 20 farklı tasarımın yer aldığı, 225 adet parça üretilen koleksiyonun tanıtımı için davet düzenlendi. Emir Bahadır, Punto Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Fazlıoğlu ve eşi Karin Fazlıoğlu ev sahipliğinde Pera Palace Hotel'de gerçekleşen davete ünlü isimler katıldı.