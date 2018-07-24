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FUNDA KARAYEL
24 Temmuz 2018, Salı FUNDA KARAYEL

Candan Erçetin'den darbuka şov

Şarkıcı Candan Erçetin, önceki akşam Antik Tiyatro'da konser verdi. Konserinin sonuna doğru Balkan ezgileri ile coşkuyu katlayan sanatçı, darbuka performansı ile de parmak ısırttı. Daha önce söylediği yöresel bir şarkı için Yunan bir sanatçıya telif ödeyen Erçetin, 'Şimdi bir türküsü söyleyeceğim ama telif öder miyim bilemiyorum. Ezgilerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa birileri bizim yerimize sahip çıkıyor" dedi.



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