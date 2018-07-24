Candan Erçetin'den darbuka şov

Şarkıcı Candan Erçetin, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Konserinin sonuna doğru Balkan ezgileri ile coşkuyu katlayan sanatçı, darbuka performansı ile de parmak ısırttı. Daha önce söylediği yöresel bir şarkı için Yunan bir sanatçıya telif ödeyen Erçetin, 'Şimdi bir Yalova türküsü söyleyeceğim ama telif öder miyim bilemiyorum. Ezgilerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa birileri bizim yerimize sahip çıkıyor" dedi.





ERDAL BAKKAL SÜRPRİZİ

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal tiplemesiyle fenomen olan Cengiz Bozkurt, Bodrum tatilinde hayranlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayranları, Bozkurt'un arabasına 'Çay Erdal Bakkal'da içilir' yazdı.