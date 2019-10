Ne çok şey bekleniyor hayattan, insanlardan, bizden, sizden... Halbuki beklenti değil mi, tüm düzenimizi bozan, hayal kırıklıklarına sebep olan? Karşımızdakinin kapasitesinden daha çok beklentiye girdiğimizi kabul etsek, hiç beklemesek nasıl olur? Şahane olur çünkü beklentiler dünyasında herkes mutsuz.

Bunları düşünürken, tesadüf ki Gökhan Çınar'ın 'Geçecek mi?' adlı kitabına başladım.

Konuyu öyle güzel ele almış ki; bakış açısına, diline, fikrine, yorumlarına hayran kaldım. Son satıra ulaşmam iki-üç saatimi aldı. Kitap öyle güzel farkındalık yaratıyor ki; hep akıl veren kişisel gelişim kitaplarından sanmayın. Uzman Psikolog Gökhan Çınar; kitabının adını, danışanlarının sürekli sorduğu 'Geçecek mi?' sorusundan yola çıkarak koymuş.

Çınar, kitapta beklenti konusunda şöyle diyor: "Bu dünyaya beklenti olmaya, başkası olmaya, ezberlere uymaya, hep aynı şarkıyı duymaya gelmedim. Hep yük taşımaya, öylesine yaşamaya, hızlıca olup bitmeye, idare etmeye gelmedim.

Benim bir yolum var. Kimine manzaralı, kimine sevimsiz! Birine yamaç, diğerine yokuş.

Bazen sonsuz aydınlık, bazen zifiri karanlık...

Yürüdüğüm, koştuğum, durduğum, duyduğum, baktığım o yol... Cesur adımlarımı izlediğim, korkutan uçurumlarımı fark ettiğim, taşlara takılıp düştüğüm, haydi deyip kalktığım o yol. Yanlış adreslere de uğradığım, kendimi keşfettiğim ya da sevdiğim ayak izlerini takip ettiğim o yol. Gerçeğiyle yüzleşince bazen yoran, hayali hep güzel olan o yol. Yürüdükçe geldiğim kaynağı dönüştüren, gittiğim hedefi değiştiren o yol. İşte o yoldan yürüyorum ben. Yolum açık olsun." Ne güzel anlatmış. Kitap hiç bitmesin isteyeceksiniz...



30 milyonluk satışta Türkiye'nin katkısı çok

Bugüne kadar 30 milyon Volkswagen Passat üretildiğini biliyor muydunuz? Peki ya bu otomobilin dünyada en çok satıldığı ülke olduğumuzu? Ya en çok Ankara'da kullanıldığını ve firmanın ülkemize yapacağı büyük fabrika yatırımında etkisinin büyük olduğunu? Bu otomobilin yenilenen halini test etmek için D-Resort Göcek'e gittiğimde öğrendim bunları. Türkiye'de kurulması planlanan fabrikada, Passat üretilmesi öngörülüyor. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Avrupa'da üretilen Passat Sedan'ların yüzde 35'i Türkiye'de satılıyor, bu başarının süreceğini düşünüyoruz" dedi. 10 yılda 70 farklı elektrikli modeli, yeni bir elektrikli araç platformu üzerinden lanse etmeyi planlıyorlarmış.



Viyana bitti New York sırada

Türk sanatçıların uluslararası alanda ilgi görmesi gurur verici. Son olarak Viyana'da dördüncü solo sergisini açan sanatçı Emre Ezelli, şimdi de Dikotomi sergisini New York'a taşımaya hazırlanıyor. Atık malzemelerle çalışan Ezelli, bu defa değişik kağıtları tercih etmiş. Bu kağıtları, kitap ve dergilerden topladığı görsellerle bir araya getirip kolajlar oluşturmuş. Bu kolajlarda gördüğümüz karakterlerin her birinin de farklı bir hikayesi var.