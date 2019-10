'Niyetin iyiyse korkma!

Gittiğin her yere ışığını götürürsün' denir. Bu durum şirketler için de öyle. Onları başarıya taşıyan unsurlardan biri de yaptıkları sosyal sorumluluk projeleridir.

O yüzden insanların iyi niyetlisini sevdiğiniz kadar şirketlerin de duyarlısını sevin. Araştırın; ne yapmış, kime ne fayda sağlamış? Sonra daha da bağlanın, bırakmayın, tıpkı insanlarda yaşadığınız gibi.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye'deki dezavantajlı gruplara destek olan, sosyal sorumluluk çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren bir şirket. Genç kadınları ve çocukları çalışmaların merkezine koyuyor.

Şimdi sizi beş örnek projesiyle tanıştırmak istiyorum...

1- MobileKids Trafikte Eğitim: 2013'te trafiğin en savunmasız katılımcıları olan çocuklara trafikte doğru ve dikkatli davranmalarını sağlayacak bir eğitim programı başlatıldığını biliyor musunuz? Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte çocukları olası tehlikelere karşı yaşlarına uygun bir yaklaşımla bilinçlendirmek adına Mobile- Kids projesi başlatıldı.

Proje, Türkiye'de Trafik Ateşböceği olarak adlandırılan özel üretim bir TIR'ın okul bahçelerini ziyaret etmesiyle yürütülüyor.



'Çocuklar Trafikte' sloganıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sunulan eğitimlerin yanı sıra; akıllı cihazlar için eğitici oyunların yer aldığı bir uygulama da mevcut.

2- EML'miz Geleceğin Yıldızı Projesi: Proje kapsamında, 2014 yılından beri mesleki ve teknik Anadolu liselerinin elektromekanik laboratuvarları, teknolojik ekipmanlarla donatılarak yenilenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullarda onlarca laboratuvar yenilendi.

3- Startup Projesi: 2017 yılında yaratıcı fikirleri destekleyen, topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla bu proje başlatıldı.

Şirket, alanında uzman jüri üyelerince seçilen başarılı girişimcilere; hibe olarak verdiği para ödülünün yanında, hem Türkiye, hem de yurt dışında çeşitli eğitim imkanları sunuyor.



Eğitimini tamamlayan kızlara istihdam imkanı

4- Her Kızımız Bir Yıldız: Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması hedefiyle 2004'ten bu yana bu projeyi yürütüyor. Şirket, Türkiye'nin her bölgesinden teknik meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burs verilmesini sağlayan bu proje ile, eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara staj ve istihdam olanakları sunuyor. Bu proje kapsamında yeni nesilden Zeynep, Büşra, Elfin ve Mahmiri, Aksaray'daki kamyon fabrikasında TIR yapımında çalışıyor.



Genç modacılara destek oluyor

5- Fashion Week Istanbul: Ülkemizde öyle başarılı moda tasarımcıları var ki, hepsi desteklenmeyi hak ediyor. Şirket, 14 sezondur İstanbul'u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusundaki iddiasını sürdürüyor. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye'de, hem de uluslararası arenada destekliyor.