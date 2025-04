Yeter artık! Her sabah aynı haberle uyanmaktan bıktık. "Ayrılmak istedi, canından oldu." İstanbul'da 27 yaşındaki Sinem Çesim, ayrılmak istediği erkek tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Sebep ne? "Konuşmak istemiş." Hangi konuşma bir kadının hayatına mal olabilir? Hangi reddedilme, bir bıçağın saplanmasına bahane olur?

Her hafta, her gün, bir kadın daha "hayır" dediği için ölüyor. Reddedilme travmasını sindiremeyen erkekler ülkesine döndük resmen. Evet, çocuklarınıza her şeyi öğretiyorsunuz. Matematik öğretiyorsunuz, İngilizce öğretiyorsunuz, satranç kursuna gönderiyorsunuz. Ama ya reddedilmeyi öğretiyor musunuz? Bir şey olmayacağını, dünyanın sonu olmadığını, bazen sevilmediğimizi, bazen seçilmediğimizi, bazen terk edildiğimizi ama yine de yaşamamız gerektiğini öğretiyor musunuz?

"HAYIR" DEMEK

İngiltere'de de aynı hikayeler yaşanıyor. "Adolescence" dizisini izleyin mesela. Hikaye, sakin bir İngiliz kasabasında bir sabah 13 yaşındaki Jamie Miller'ın sınıf arkadaşını öldürme şüphesiyle tutuklanmasıyla başlıyor. Ama dizi burada durmuyor. Bu olayın sadece Jamie değil, onun ailesi, çevresi ve hatta ülke genelindeki gençler üzerindeki etkilerini de gözler önüne seriyor. Kurgusal olsa da hikaye, günümüz dünyasındaki gençlik şiddeti, radikalleşme ve toplumsal dışlanma gibi konularda yapılmış gerçek araştırmalara dayandırılmış. Dizi, belirli bir olaydan esinlenmemiş olsa da, İngiltere'de son yıllarda artan bıçaklı suçlardan ilham alınarak yazıldı.İstatistiklere göre, 2023-24 yıllarında gençler arasında işlenen cinayetlerin yüzde 83'ü bıçak kullanılarak işlendi. Genç, sevdiği kız reddedince bıçağa sarılıyor. Herkesin "Yapmaz o" dediği çocuk bir anda katil oluveriyor. İngiltere böyle, Türkiye'de de farklı değil bu durum. Reddedilince karşısındaki insanın hayatına kast eden binlerce insan var. Dizi üzerinden kiminle konuşsam, aileyi suçluyor. Çünkü bazen daha çocukken istediğini alamadığında çocukların ağlamasına göz yumdular, susturmak için eline oyuncak verdiler, öfkesini sağlıklı şekilde ifade etmeyi değil, bastırmayı öğrettiler. Sonra ne mi oldu, o bastırılan öfke, bir kadının canını aldı.

Reddedilmek, bu dünyanın gerçeği. Kabul etmesini bileceğiz. Hayır cevabının bir hakaret değil, bir hak olduğunu öğreneceğiz. Kadının "hayır" deme hakkı kadar, erkeğin de "gitme" sorumluluğu olacak. Gitmeyi öğreteceğiz. Vazgeçmeyi öğreteceğiz. Sevmenin zorla olmayacağını öğreteceğiz. Çünkü artık hiçbir Sinem, bir ilişkiyi bitirmek istediği için ölmemeli.

Bu kadar basit. İstatistikler, toplumda reddedilme ve ayrılık gibi durumlara karşı sağlıklı başa çıkma mekanizmalarının eksikliğini ve bu eksikliğin kadınlara yönelik şiddetle sonuçlanabileceğini göstermektedir. Çocuklara reddedilmenin hayatın bir parçası olduğunu ve bu durumlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmanın önemini öğretmek, gelecekteki şiddet olaylarının önlenmesinde kritik bir rol oynayabilir.



BRAD PITT YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

Adolescence dizisinin yankıları İngiltere'deki siyasi arenaya da taşındı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dizinin evinde derin etkiler bıraktığını belirtti. Ayrıca sosyal medyada özellikle annelerin tepkileriyle ilgili TikTok videoları, dizinin gençlerle kurduğu etkileyici bağı gösteren bir trend haline geldi. "Adolescence"ın yaratıcıları şu anda ikinci sezon için aynı evrende yeni karakterler veya yeni olay örgüleriyle farklı bir hikaye anlatma yollarını değerlendiriyor.

Plan B, Avrupa'daki televizyon üretim biçimlerinden ilham aldıklarını ve benzer projelere yönelmeyi sürdüreceklerini belirtiyor. Eğer yeni sezon hayata geçirilirse, "Adolescence" sadece başarılı bir dizi olmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal değişim ve empati yaratma gücü olan dizilerin güncel bir örneği olarak yerini sağlamlaştıracak. Dizi yayınlandığı ilk ay içinde 114.5 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in İngilizce dilindeki en popüler diziler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.Bu arada Dizinin yapımcılığını üstlenen Brad Pitt'in şirketi Plan B Entertainment, projenin yaratıcı ekibiyle yeni sezon olasılığı üzerine ilk görüşmelere başladıklarını açıkladı. Merakla bekliyoruz.