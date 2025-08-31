Bu yaz Bodrum'da nasıl geçti? Bu soruyu soranlara ne cevap vermek lazım ben de tam bilmiyorum. Ne iyi diyebiliyorum, ne de kötü. Sezonun başında bir heyecan vardı, içimizde bir telaş, bir kıpırtı. Ama o heyecan sanki hiçbir yere çıkmadı, içimizde sıkıştı kaldı.

Bir yandan kalabalıkla boğuştuk, bir yandan da boşluğun içinde kaybolduk. Trafikte sıkışıp kaldık, sonra aynı yolların sessizliğinde kendimizi dinlemek zorunda kaldık. Mekanların kötülüğüyle karşılaştık, bazen de gecenin büyüsüne kapılıp bütün bu şikayetleri unuttuk. Öyle ya da böyle, bir sezonu daha kapatıyoruz.

Şimdi şehre dönme vakti. Ama dönmeden önce bir geriye bakmak gerek. Bodrum bize bu yaz ne verdi, neleri aldı götürdü, neleri bıraktı? Bazen çok eğlenceliydi, ama sabah uyandığında bir pişmanlıktı sanki. Kalbin burada kalıyordu ama mantığın sürekli ne işin var hâlâ burada diyordu. Bodrum bu yaz hem çok güzeldi hem de biraz buruk. Bir yandan her anıyla eğlenceyi sundu, diğer yandan ertesi sabah kafamızın içinde bıraktığı sorularla, pişmanlıklarla yüzleştirdi.

Şimdi şehre dönüyoruz, başka bir hayatın içine. Ama Bodrum'da geçen bu yaz, ardında hem bir ağırlık hem de bir özlem bırakıyor. Her sezon sonu adetidir hadi 'Bodrum 2025 sezonu en'lerini belirleyelim.



EN İYİLER

Eğlence açısından Bodrum bu yıl zirvedeydi. Partiler haftanın yedi günü vardı, belki de son yılların en coşkulusuydu. Sokaklarda ve mekanlarda bir hareket vardı, insanlar bir araya gelince ritim tutuyordu.



EN ÜZENLER

Bu yaz çok tekne kazası oldu, yanan teknelerin dumanı ufka karıştı. Birkaç gün kül yağdı denizin üzerine. Diğer yandan konserler azaldı. Her sezon neredeyse her gün bir konser olan Bodrum'daki antik tiyatro bu sezon kapalıydı.



EN GÜLDÜRENLER

Bu yazın en komik yanı aslında hiç gülünmeyecek şeylerdi. Mesela fiyatlar. Menüye bakarken herkesin gözünün önüne hesap makinesi ekranı geldi. "Bunu yemesem ya da içmesem mi acaba" diye düşünenler oldu. Bir şişe, gayrimenkul yatırımı gibi değerlendi. Bodrum bu sezon herkese finansal zeka kazandırdı. Bir de rezervasyon trajedileri vardı. Telefon açıyorsun, günler öncesinden rica ediyorsun ama "Maalesef" cevabını alıyorsun. Sonra aynı gece mekana gidiyorsun, içerisi bomboş. Bazı yerlerde kesinlikle çalışanlar mekan sahibine düşman. Gizli bir sabotaj var eminim. Bu rezervasyon krizlerinden ne müdürlerin ne mekan sahibinin haberi bile yoktur ya da Bodrum'da masalar artık görünmez insanlara satılıyor.





EN ALKIŞLANAN

Bu yaz en keyif aldığım etkinliklerden biri 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali oldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla 1 - 25 Ağustos 2025 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen ve bale sanatının uluslararası düzeydeki seçkin örneklerinin sanatseverlerle buluşturulduğu 22.

Uluslararası Bodrum Bale Festivali seyircinin yoğun ilgisi ile sona erdi. En alkışlanan onlar çünkü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği, 2025 yazına sanatsal kalite ve seyirci sayılarıyla damgasını vuran uluslararası festivaller en yüksek doluluk oranlarıyla programlarını tamamlıyor. Bu başarıda büyük payı olan Tan Sağtürk de bence alkışı hak ediyor.

En çok duyulan cümle: "Bu fiyatlarla Bodrum'a gelinmez."

En sosyal medya pozu: Arkasında Bodrum gün batımı, elinde bardak, yüzünde "bitmeyen yaz" ifadesi.

En sakar an: Jet-ski'den düşüp saatini denizde bırakan ama yine de gülümseyerek story atan yazlıkçı.

En cool mekan: Tabelası bile olmayan mekan.

En pişman eden karar: "Akşamüstü sahil yolundan döneriz, trafik olmaz."