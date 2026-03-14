Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar için heyecanlı bekleyiş başladı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılından bu yana verilen ve film dünyasının en iyilerinin seçildiği Oscar Ödülleri, 15 Mart tarihinde sahiplerini bulacak. Hollywood'da ödül sezonu çoğu zaman filmlerden çok cümlelerin konuşulduğu bir döneme dönüşüyor. Tam da o dönemdeyiz şu an. Timothee Chalamet'nin bale ve opera hakkında söylediği sözler Oscar yarışının ortasında sosyal medyada yeniden dolaşıma girince tartışma hızla büyüdü. Aslında sözler yeni değildi. Chalamet, bir sohbet sırasında bale ve opera gibi sanat dallarının artık geniş kitlelerin ilgisini çekmediğini söylemişti. Sahne sanatlarında çalışanlara saygı duyduğunu da eklemişti. Ancak cümlenin tonu birçok kişiye duyarsız geldi. Tepkiler hızla büyüdü. Hollywood içinde bazı isimler bunu "tone deaf" yani duyarsız bir yorum olarak nitelendirdi. Bazıları ise oyuncunun aslında birçok Amerikalının düşündüğünü söylediğini savundu. Bir aktörün sanat dalları hakkında yaptığı yarı düşünülmüş bir yorum günlerdir konuşuluyor, peki Akademi üyeleri buna ne diyor?

Oscar yarışında adaylar sadece performanslarıyla değil söylemleriyle de yarışır. Akademi üyeleri yalnızca oyunculuğu değil kişiliği ve tavrı da değerlendirir. Bu yüzden ödül sezonunda her röportaj bir tür sınav gibidir. Akademi'nin sevdiği profil genellikle mütevazı, ölçülü ve saygılı olandır. Hollywood kulislerinde sıkça dile getirilen bir cümle vardır. Akademi kibri değil tevazuyu ödüllendirir.

EN GÜÇLÜ CEVAP NE?

Bu yüzden bazen küçük bir ifade bile kariyeri bitirmez ama ödülü kaçırabilir. Bir cümle oyuncunun yeteneğini silmez. Ancak kamuoyunda oluşan antipati, özellikle Oscar yarışında algıyı değiştirebilir. Bu sezon sadece Chalamet değil başka oyuncular da benzer döngünün içine girdi. En iyi kadın oyuncu adaylarından Jessie Buckley'nin yıllar önce kedileri sevmediğini söyleyen bir şakası yeniden gündeme taşındı. Bu arada ödül sezonunun öne çıkan isimlerinden Jessie Buckley'nin "Hamnet" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da evine götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Chalamet'in sözleri sahne sanatları dünyasında tepki çekse de bazı kurumlar bu krizi zekice fırsata çevirdi. Örneğin Seattle Opera yaklaşan Carmen temsili için sosyal medyada esprili bir kampanya başlattı. Paylaşımda şu mesaj yer aldı: "Bu hafta sonu Carmen için TIMOTHEE kodunu kullanarak yüzde 14 indirim kazanabilirsiniz."

Bu tür hamleler kültür dünyasının en güçlü cevabının bazen öfke değil yaratıcılık olduğunu gösteriyor. Sonuçta Chalamet'in kariyeri bu tartışmayla bitmeyecek. O hâlâ kuşağının en popüler oyuncularından biri. Ancak Oscar yarışında algı her şeydir. Son olarak şunu kabul edelim, ödül sezonu giderek daha toksik bir tartışma alanına dönüşüyor. Çünkü artık mesele sanat değil algı. Bu arada bu yılın gönül Oscar'ı kesinlikle Sentimental Value'a gidiyor. Ryan Coogler imzalı "Sinners" 16 adaylıkla rekor kırarken, onu 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip etti. En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilen "Sentimental Value"

9 adaylık, Chloe Zhao imzalı "Hamnet" ise 8 adaylık elde etti. Bakalım en çok ödülü kim alacak?



DUBAİ'DE KÖPEĞİNİ BIRAKANLARA CEZA YOK MU?

Orta Doğu'daki gerilim sonrası Dubai'den ayrılan bazı yabancıların evcil hayvanlarını sokakta bıraktığı iddiası uluslararası basına yansıdı. Direklere bağlanmış köpekler ve kutular içinde terk edilen yavru kediler kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

En üzücü tarafı ise bazı klinik çalışanları, ülkeden hızla ayrılmak isteyen sahiplerin, sağlıklı hayvanlarını yanlarında götürmek yerine "uyutma" talebiyle kendilerine başvurduğunu ifade ediyor. Sokaklara terk edilen hayvanların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, küresel çapta büyük bir öfkeye neden oldu.

Hayvan hakları savunucuları, zor zamanlarda ilk feda edilenlerin evcil hayvanlar olmaması gerektiğini hatırlatarak, bu sorumsuz davranışta bulunan kişilere karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor. Birçok kullanıcı, "lüks hayatların arkasındaki vicdan sınavının" bu krizle birlikte sınıfta kaldığını savunuyor. Birçok konuda cezaları çok sert olan Dubai bu duruma bir ceza açıklaması yapmayacak mı? Yapmalı, evet bekliyoruz.