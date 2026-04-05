Milli takımımız, 2002'den sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası 2026 sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşması için herkes planlarını yapmaya başladı. Ben de New York'ta şehir dünya kupasına nasıl hazırlanacak diye araştırmaya başladım. New York, resmi olarak maçlara ev sahipliği yapmasa bile, MetLife Stadium gibi dev bir arenanın hemen yanı başında bulunması nedeniyle turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olacak.

Özellikle final maçının burada oynanacak olması, şehri sadece bir izleyici noktası değil, küresel futbolun kalbinin attığı yer haline getiriyor.

ASTRONOMİK RAKAMLAR

Ancak bu hazırlık süreci sadece heyecanla değil, ciddi tartışmalarla da ilerliyor. New York Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zohran Mamdani, FIFA'nın bilet politikalarına karşı sert bir duruş sergiliyor. 'Game Over Greed' (Açgözlülüğe Son) kampanyasıyla, özellikle dinamik fiyatlandırma sistemine karşı çıkıyor.

Bu sistemin, talebe göre fiyatları artırarak final bileti gibi maçları 4 bin doların üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.

Mamdani'nin talebi net: New Yorklular için yüzde 15 indirimli bilet kotası.

New York City zaten dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak bilinirken, Dünya Kupası bilet fiyatlarının da yüksek olacağı yönündeki beklentiler şehirde ayrı bir tartışma başlatmış durumda.

Ona göre Dünya Kupası sadece küresel bir gösteri değil, aynı zamanda ev sahibi şehirlerin halkına ait bir etkinlik olmalı.

Şehirdeki gözlemlerimde spor mekanları ve kültürel merkezler şimdiden Dünya Kupası temalı etkinlikler planlıyor.

Sadece Times Square gibi merkezi alanlarda değil, kentin farklı mahallelerinde de araç trafiğine kapatılmış sokaklarda dev ekranlı izleme alanları, müzik ve göçmen toplulukların mutfaklarını öne çıkaran etkinlikler yapılması gerektiği konuşuluyor.

Çünkü şehirde futbol kültürü uzun zamandır farklı etnik toplulukların sosyal kulüpleriyle şekillenmiş durumda; bu da Dünya Kupası'nı sadece bir spor organizasyonu değil, çok kültürlü bir sokak festivali haline getirme potansiyeli taşıyor.

İnsanlar, organizasyonun mahallelere yayılmasının hem yerel işletmelere katkı sağlayacağını hem de şehrin gerçek ruhunu yansıtacağını düşünüyor.

Herkesin katılabileceği bir kutlama atmosferi yaratılması gerektiği sıkça dile getiriliyor.

LOVE STORY TURLARI BAŞLADI

Love Story dizisi adeta New York'u ele geçirmiş durumda. John F. Kennedy Jr. ile Carolyn Bessette-Kennedy arasındaki o doğal, abartısız ama bir o kadar etkileyici ilişki, New York sokaklarında yeniden canlanıyor sanki. Carolyn tarzı minimal, sofistike giyim bir akıma dönüşmüş durumda.

HERKES ÇİFTİN İZİNDE

Turistler ve şehir sakinleri ise çiftin izlerini sürmek için adeta küçük bir kültür turuna çıkıyor.

Ben de şu an Central Park'tayım; az önce bana Jacqueline Kennedy Onassis'in Upper East Side'daki evi gösterildi.

Parkın içindeki o büyük gölün onun adıyla anılması ve evinin tam oraya bakması bile bu hikayeye ayrı bir romantizm katıyor.

Bu evin önünde tanımadığınız biriyle bir saat diziyi konuşabilirsiniz. İnsanlar bu diziyle birlikte yalnızca bir aşk hikayesi izlemiyor; aynı zamanda New York'un hafızasında yer etmiş bir duygunun peşine düşüyor.

Belki de hepimizin ihtiyacı olan buydu: abartısız, gerçek, zorlanmamış bir sevginin hatırlatılması.

İzlemediyseniz hala mutlaka bir gözatın derim. Bugünlerde herkes bundan başka bir şey konuşmuyor.

NOLAN SİNEMAYI BIRAKIYOR

Hollywood tarihinin en etkileyici filmografilerinden birine imza atan Christopher Nolan, sinema dünyasında adeta bir bomba etkisi yaratan açıklamasını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Yönetmenler Birliği (DGA) Başkanlığı görevine getirilen yönetmen, çekimleri süren 'The Odyssey'nin ardından emekli olacağını resmen duyurdu. En sevdiğim yönetmenin sinemayı bırakacak olması hüznünü yaşıyorum bir süredir dilerim sözünden döner.