Sami Yusuf’tan tüyleri diken diken eden bir yorum: ‘Nesimi’

Eylül ayı içinde Azerbaycan'da dünyaca ünlü Sami Yusuf'un muhteşem sahne performansının klibi hızla yayılmaya başlamışken, bu görsel ve işitsel şaheseri yazmadan geçmek olmazdı. Dev bir orkestra, dev bir müzik korosu, Azerbaycan devlet sanatçılarının da içinde bulunduğu birbirinden değerli sesler ve tabii ki dünya yıldızı Sami Yusuf... Evet, tam olarak Sami Yusuf'un seslendirdiği 'Nesimi' isimli parçadan ve internette yayınlanan video klibinden bahsediyorum...

Spiritüel tarzı ile dünya çapında müziğe farklı bir ahenk katan ünlü sanatçı, ozan Nesimi'nin şiirini öyle güzel bestelemiş ve yorumlamış ki defalarca dinlemekten kendimi alamadım. Zaten sanatçı ve müzik adamı olarak duruşunu beğendiğim Sami Yusuf'a hayranlığım bu son eseri ile daha da arttı. Spiritüel müzik tarzının öncüsü Yusuf, bu kez ölümsüz bir esere kendi yorumunu katmış.

Seyyid Nesimi, 14'üncü yüzyılda Azerbaycan'da yaşamış bir Türkmen ozanı. 14'üncü yüzyıl duygusunu günümüze bu lezzetle taşıması Sami Yusuf'un takdir edilmesi gereken başka bir yönü. Sahne tek kelime ile muazzam. Sesler ve müzik aletlerinin, özellikle de bendirin insan sesi ile uyumu etkileyici. Şarkıda sufi nefesinden izler var; insanın ruhunu dinlendiren, dinledikçe daha derinlere indiren... Düete katılan kadın ve erkek şarkıcılar Tayyar Bayramov & Samira Aliyeva'ın ses rengi ise bestenin içine girmiş adeta. Yani kısacası dinlemeyen varsa bir beş dakika ayırıp bu şarkıyı mutlaka dinlemeli.

Nesimi'nin 'İki cihan içime sığdı ama ben cihana sığamam' sözleri ise tüyleri diken diken ediyor. Ben bu şarkıyı dinleyince Nesimi'nin de hayat hikayesini merak edip okudum. Sami Yusuf'u yürekten tebrik ederim. Sanat bu olsa gerek, sanatçı da....



Sıradan hikayelerin müzikle buluşması

Ankara çıkışlı progresif müzik grubu Karma Kaset, iki kişinin tesadüfen tanışması sonucunda kurulmuş. Başlangıçta cover grubu olarak bir araya gelen ekip, kendi müziğini üretme isteğiyle beste grubuna evrilmiş. Ces Production etiketli 'Patlıyo Balonlar' teklisini müzikseverlerle buluşturan grubun amacı, sanatsal içerik üretmek. Vokalde Barış Özkaya, gitarda Çağrı Taşöz, back vokal ve klavyede Karacan Kara, bas gitarda Aybars Furkan Çelik, davulda Baran Uslu'dan oluşan Karma Kaset, gündelik hayatın hikayelerini farklı müzik türleriyle buluşturuyor. Popüler müziğin kendi duygu ve düşüncelerini aktarmada yetersiz kaldığını düşünen grup, farklı müzik türlerini harmanlayarak kendi müziklerini oluşturmayı hedefliyor.



Mabel Matiz kimleri dinliyor?

1- Astor Piazzolla - Finale (Tango Apasionado)

2- Lana Del Rey - Doin' Time

3- Beach House- Space Song

4- Erkin Koray - Arap Saçı

5- Doğuş - Uyan

