Son dönemlerde müzik camiasında dikkatimi çeken ama bir türlü akıl erdiremediğim bir akım akustik.

Birkaç yeni şarkıcıdan dinleyip hoşuma giden bu tarz, gün geçtikçe yaygınlaştı.

Önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi beğenerek dinlediğim birçok akustik şarkı ve şarkıcı var.

Ama türün bu kadar yaygınlaşması size de kabak tadı vermiyor mu?

Bu konuyu biraz düşününce ve araştırınca, akustik tarzın bu kadar yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden birinin ucuz maliyet olduğunu gördüm.

Bu durum henüz müzikten büyük paralar kazanamayanlar için normal olabilir ama müzik sayesinde servetine servet katanların bunu yapması, ekmek yedikleri camiaya ihanet gibi geliyor bana.



1000 LİRAYA ŞARKI

Bir şarkının iyi bir şarkıcıya maliyeti stüdyo, canlılar, mix mastering, yurt dışı vs. derken aşağı yukarı 50 bin lirayı buluyor. Ama ortaya çıkan müzik kalitesi ve kulağa verdiği haz da tartışılmaz. Fakat akustik bir şarkının iki veya en fazla üç farklı çalgı ile kaydedildiğini düşünürsek, maliyet bin TL'yi geçmiyor.

Ne güzel, ne hoş! Hemen yapalım, akşam da atalım Youtube'a, binlerce kez dinlensin.

Peki böyle mi ilerleyecek müzik sektörü? Aranjör, stüdyo, müzik insanları böyle mi para kazanıp işlerini daha ileriye götürecek?



BU AKUSTİK DEĞİL

Bu arada yanlış anlaşılmasın; ben akustik müzik karşıtı değilim, olmam da. Kulağım her tür müziğe aşina ve severim de ayrıca. Ama mamafih bu havuza hemen hemen bütün sanatçıların atlaması, şimdilerde suyun berraklığını yok ediyor. Akustik bu değildir. Güzel, farklı lezzette bir tarzdır. Ama üşengeçliğiniz ve masraf etmeme arzusuna dönüşmeye başladığında, durun demek isterim kendimce. Çünkü akustiğin nereye gittiği belli değil, aman siz de o rotada yolunuzu kaybetmeyin.



Taladro'dan yeni single



Sizlere bir ay önce yayınlanan 'Uçurtma' isimli single ile büyük ses getiren Taladro'dan bahsetmek istiyorum.

Şarkıcı, yeni bir parçasını daha yayınlamaya hazırlanıyor.

'Olsun' isimli çalışması, 25 Ekim'de CES Yapım etiketi ile dijital müzik platformlarında yayında olacak. Klibi ile de iddialı olan şarkı, yalnız kalmış bir kişiyi anlatıyor.

Şarkı, ana temasında yalnızlığı ve yalnızlık sonrası oluşan derin bir boşluğu ifade ediyor.

Taladro, bu arada konserlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, İstanbul, Isparta, Antalya ve Denizli'de konser veren şarkıcı, bu hafta Ankara IF Performance Hall ve Tekirdağ Public Sahne'de sevenleri ile buluşacak.

Kaçırmayın.



Oktay Kaynarca kimleri dinliyor?



1- Aynur Doğan Yaranmaz Aşık

2- Kubat Gönül Dağı

3- Cengiz Özkan Değme Felek

4- Zara Şafak Söktü Yine Sunam Uyan

5- Yavuz Bingöl Saçlarını Taramışsın