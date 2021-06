Son zamanlarda dinlediğim en güzel Hadise şarkısı olan 'Hay Hay' yayına girer girmez müzikseverlerden de tam not aldı. Kısa sürede izlenme rekorları kıran ve uzun süre etkisini sürdüreceğe benzeyen bu şarkının mimarı Ersay Üner. Sözü ve müziğine attığı imza ile Üner, tam da Hadise'nin sesine ve yorumuna uygun muhteşem bir şarkı yapmış. Bu ikilinin bundan sonra birlikte çok güzel işlere imza atacağına eminim. Hadise sadece sesi, yorumu ve şarkı kalitesi ile değil, klibindeki tüm detayları ile de çok başarılı bir işe imza atmış.



Elbette ki yönetmen Şenol Korkmaz ve usta isim Veli Kuzlu'nun da hakkını teslim etmek gerekir. Bildiğiniz gibi pop şarkıcıları yaza girerken genellikle hoplatıp zıplatan şarkılar seçerler, biraz ticari düşünürler. Fakat ne yalan söyleyeyim bu yazın ekmeğini bu şarkı ile Hadise yiyecek gibi görünüyor. Pasaj Müzik etiketi ile yayınlanan şarkı, kısaca benden de tam not aldı. Müzik kalitesini bir kez daha ortaya koyan Hadise ve ekibini tebrik ediyorum. Şarkının yolu açık olsun.



FERİDE'DEN SANATSAL KLİP!

Tanıdığım ve yakından takip ettiğim kadın vokaller arasında yer alan Feride Hilal Akın'ın Doğuş Çabakçor ile feat yaptığı 'Deprem Gibi' şarkısını dinledim. Feride Hilal Akın, ses rengini ve yorumunu farklı bulduğum nadir isimlerden. Sözü ve müziği Gizem Duman'a ait bu şarkı ile yine özel bir iş çıkarmış. Klip için ayrıca söylemek istediğim bir şeyler var...



Malum pandemi sürecinde çıkan işlerde daha pratik ve geçiştirilmiş prodüksiyonlar kullanıldı, fakat bu şarkıda Feride kesenin ağzını açmış. Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde retro görüntülerin de kullanıldığı muhteşem renklerin olduğu sanatsal bir klip çekilmiş. Kalıcı bir şarkı olarak değerlendirdiğim 'Deprem Gibi', Net D Müzik etiketi ile yayınlandı.



AZERBAYCAN'DAN MÜZİK SEKTÖRÜNE CAN SUYU

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında tabii ki müzik var. Bu süreçte Azerbaycan'da yapılan ve Türk sanatçıların tercih edildiği organizasyonlar sektöre gerçekten kan verdi. Togay Tekşen ve Zafer Balkaya'nın sahibi olduğu Tio Group bünyesinde sayısız organizasyon yapan Event Office, Türkiye ve Avrupa ülkeleri dışında son dönemlerde Azerbaycan'da da başarılı işlere imza attı. Azerbaycan halkının Türk sanatçılara ilgisinin büyük olmasını fırsat bilen başarılı iki organizatör, Azerbaycan'ın sanatçılar ve sektör için iyi bir gelir kapısı olduğunu belirtti. Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yaz boyunca pandemi tedbirleri altında büyük ve kaliteli işler yapacaklarını belirten Zafer Balkaya ve ekibini tebrik etmek isterim.



CEM ADRİAN'DAN YENİ DÜET

Son dönemlerin en çok üretim yapan ismi Cem Adrian'dan birbirinden güzel şarkılar gelmeye devam ediyor. Müzikseverler hatırlarlar; Mark Eliyahu ile 'Kül' isimli başarılı bir düete imza atan Adrian, bu verimli birlikteliği yine bir feat ile taçlandırdı. Adrian, 'Derinlerde' şarkısının ardından hız kesmeden yeni bir düetle kendi tarzında iddialı bir işe imza attı.



Cem Adrian ve Mehmet Güreli'nin 'Kimse Bilmez' isimli şarkısı Sony Müzik etiketi ile yayınlandı. Sözleri büyük usta Ömer Hayyam'a ait şarkının bestesi ise Mehmet Güreli imzalı. Piyano başında ise başarılı müzisyen Sezgin Alkan var. Klipte de 4K animasyon teknolojisi tercih edilmiş. Yolu açık olsun...