Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi İl Buluşmaları kapsamında Sivas'a gittik... Öncelikle Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan ve belediye başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere bizi ağırlayan herkese misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

İlk defa gittiğim Sivas'ta ilkleri yaşadım diyebilirim. Köşemde defalarca andığım Aşık Veysel'in şehrinde, ustanın anıları, ozanlığı, aşıklığı, bağlama aşkı halen dipdiri yaşıyor ve yaşatılıyor.







Seyahatimizin beni en çok etkileyen kısmı tabii ki Aşık Veysel ile ilgili olan kısmıydı. Şehri gezerken uğradığımız Şehir ve Sanayi Mektebi'nden gerçekten çok etkilendim. Orada bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile tanıştık. Mektebin bir bölümünde; Aşık Veysel'in şehrinde yeni aşıklar, yeni ozanlar yaşasın diye bağlama yapımı da öğretiliyor. Gençlerin de bu konuyla çok ilgili olduğunu öğrendim. Açıkçası ben de ilk kez bağlama yapılışını izledim. Sonra Şentürk Bey bana hayatımın sürprizini yaptı. Elinde bir bağlama ile geldi. Zamanın onu eskitmediği, tam tersine değer kattığı Aşık Veysel'in sazıydı bu. Ona dokunmak, o aurayı hissetmek, o ağacın nota ile aşk ile buluşma kokusu çok kıymetliydi. Elime aldığımda 60-70 yıl geriye gittim. Bir kez daha bu keyifli gezi için herkese teşekkür ederim.



CEZA VE GAZAPİZM 'BASKIN' YAPTI

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir albüm daha yayınlandı. Kalabalık bir ekip DJ Sivo için bir araya geldi ve 'Griot' albümü Sony Müzik etiketi ile piyasaya çıktı. Albümde benim en iddialı bulduğum, çok beğendiğim şarkı 'Baskın' oldu. Ceza, Gazapizm ve DJ Sivo iş birliğiyle hayata geçirilen şarkıda; Ceza, ustalığını bir kez daha konuşturmuş. Kendi tarzını şarkının ritmine muhteşem bir şekilde uyarlamış, kısacası kelimelerin sihirbazı olan Ceza yine döktürmüş.

Gazapizmi de başarılı buldum. Zaten genel olarak da beğendiğim bir müzik adamı. 'Griot' albümü 2021'in en iyilerinden olur mu olmaz mı orasını bilemem ama 'Baskın', benim en iyilerim arasındaki yerini aldı.

Bu arada projede olan diğer isimleri de söylemeden geçmek istemem. Ceza ve Gazapizm dışında; Khontkar, Ben Fero, Cashflow, Zen-G, Defkhan, Yener Çevik de var.







ÇOK PROFESYONEL BİR ŞARKI: 'DÜNYA'

Son günlerde sık sık gözüme çarpan genç bir isim Çağrı Kaymak... Radyolarda ve sosyal medyada sıkça görünce açıkçası ben de merak edip dinledim. 'Dünya' isimli şarkısı, Avrupa Müzik tarafından yayınlanmış. Yorumuyla, sesiyle, müziğiyle çok profesyonel bir parça olmuş. Tabii ki ekipteki isimlere bir göz atınca neden bu kadar iyi olduğunu anlıyorsunuz. Şarkının prodüktörlüğünü benim de çok sevdiğim Murat Güneş yapmış. Çok başarılı bulduğum Asil Gök de şarkının müzik direktörlüğünü, aranjesini yapmış. Böyle bir ekibin yaptığı şarkı da bir yerlerde bizi buluyor işte. Yolu açık olsun.