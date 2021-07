Geçen hafta pandemi sonrası sanatçıların ücretlerine zam yapmasını eleştirmiş, "Müzik candır", "Müzik hayattır", "Müzik susmasın" diyerek duyar kasan sanatçıların birçoğunun ceplerini kısa sürede nasıl dolduracaklarının peşine düştüklerini yazmıştım. Geçtiğimiz günlerde tam da aslında bu konuyla bağlantılı olabilecek bir olay yaşandı.

Sevgili Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da bir mekana Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Gecenin sonunda gelen aşırı yüksek hesap üzerine kıyamet koptu. Erken, 20 bin liraya yakın gelen hesabın faturasını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bodrum'da yaşanan bu olay şunu çok iyi özetliyor ki; pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ve sanatçı ücretlerinin artmasının faturası yine halktan, yani sizlerden, bizlerden çıkıyor. Sanatçı "Ben aylarca oturdum evde, aman arayı kapatayım" diyor, mekan sahibi de aylarca kapattığı mekana çıkardığı sanatçının parasını karşılamak ve kar etmek için başlıyor hesabı şişirmeye.

Yahu 2 kişi 20 bin TL'lik ne yemiş içmiş olabilir? İnsanın aklının alması mümkün değil. Bu arada hazır olun Ağustos ayında da benzer olaylar yine gündeme gelebilir. Zira sanatçılar ağustos ücreti diye bir şey çıkarmışlar, ben ne olduğunu anlamadım doğrusu. Umarım herkes şapkasını en kısa sürede önüne koyar ve uzun uzun düşünür. Ben kendi adıma bu olayların takipçisi olmaya devam edeceğim.



BESTELERİN YENİ DAHİ ÇOCUĞU

Feride Hilal Akın gibi özellikle kadın solistlere yakışan şarkılar yazan Kubilay Karça için bestelerin yeni dahi çocuğu diyebiliriz.

Son dönemin dikkat çeken genç rapçi'lerinden biri olan Karça, geçtiğimiz aylarda yayınladığı pop şarkılardan oluşan 'Duygu Terörü' EP'siyle büyük bir başarı yakalamıştı. Karça, şimdi de yepyeni bir rap şarkısıyla dinleyicileriyle buluşuyor.



Şarkıcı, 'Öyle Denk Geldi' isimli enerjik şarkıda yakasını talihsizliklerin bırakmadığı genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Karça, önümüzdeki günlerde de hem kendi seslendirdiği rap parçalar, hem de sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılar ile adından sıkça söz ettirecek.



'MİLYONLARA' ŞARKISINA TAM NOT

'Milyonlara' isimli şarkısı ile ilk kez dikkatimi çeken Merve Yalçın; farklı tarzı, şarkı seçimi, görselliği ile benden bu hafta tam not alanlar arasında.

Yalçın'ın farklı sosyal medya platformlarında da çok etkili bir isim olduğunu duydum. Kısa sürede hızlı bir şekilde kitlelere ulaşmak için bu yeterli mi bilemem ama 'Milyonlara' gerçekten genç yaş kitlesi için biçilmiş kaftan.



Klibi de son dönemlerde izlediğim en renkli ve canlı klip olmuş. Dans koreografisi, kıyafetler, mekan, ışık her şey harika, belli ki iş, iyi bir süpervizör tarafından yönetilmiş. Sözü ve müziği Talya Zilcinoğlu ve Hakan Kılınç imzasını taşıyan 'Milyonlara'nın yolu açık olsun.



ALBÜM ÖNCESİ ISINMA PARÇASI

Ahiyan'ın daha önce çıkardığı 'Cereyan 2.0' adlı şarkısına yaptığı yeni düzenlemesini çok beğendim.

Ahiyan zaten beğendiğim bir şarkıcıdır... Farklı bir tat vererek yorumladığı bu yeni versiyonu için, hazırlıklarına devam ettiği 'Old Tape' adlı albümünün ısınma şarkısı diyebiliriz.



Kendi müzik yolculuğunda genç yaşından beri yazdığı tüm şarkılardan seçmeler yapacağı bu yeni albümü ise şimdiden müzikseverleri heyecanlandırdı.