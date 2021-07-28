Hastaneye kaldırılanlar aşı olmayanlar

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bilgilerine göre; Delta varyantı en çok, aşılanmamış yüksek riskli bireylerin yoğun olduğu bölgelerde görülüyor. Hastaneye kaldırılanların yüzde 97’den fazlasını ise aşı olmayanlar oluşturuyor

Dokuz günlük bayram tatilini geride bıraktık. Covid-19 salgınına rağmen bu yıl kısıtlamaların kalkmasının da etkisiyle tatil yerleri doldu taştı; akrabalar, dostlar ziyaret edildi. Ancak bu günlerde tatilin rehavetine kapılanların neden olduğu sonuçlarla yüzleşiyoruz. Zira Temmuz başında 5 binlerin altına düşen vaka sayıları hızla artışa geçti. Yeniden tedbirlere daha çok uyulması gereken bir döneme girdik. Maskemesafe- hijyen kurallarına özen göstermeli ve mutlaka aşı olmalıyız. Zaten aşı olanlar da tüm tedbirlere uymaya devam etmeli. Ortaya çıkan varyantlar (özellikle son derece bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı) karşısında aşıların koruyuculuğu halen araştırılıyor.



AŞI OLMAYANLAR DİKKATLİ OLMALI

Bir süredir uzmanların 'ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdiği Delta varyantı ile ilgili haberler duyuyoruz. İlk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı uzmanlara göre, insandan insana kolayca bulaşma yeteneğine ve verimliliğine sahip olan, aşıların etkisini azaltabilen ve bazı monoklonal antikor tedavilerinin etkinliğini düşürebileceği için endişe verici bir değişken. Aşı olmamış kişilerde Covid-19 vakalarında da artış var. Hastaneye kaldırılanların yüzde 97'den fazlasını aşı olmayanlar oluşturuyor. Genel olarak, aşılanmamış kişiler, aşılanmış kişilere göre özellikle Delta varyantına karşı daha fazla endişelenmeli. Virüs ne kadar az yayılırsa, mutasyona uğrama ve varyantlar ortaya çıkarma yeteneği az olur. İki doz aşınızı olmuş olsanız bile Delta varyantına karşı kendinizi korumanızda fayda var. Unutmayın ki aşının görevi koronavirüs karşısında sizi ciddi bir enfeksiyondan korumak.



İLAVE DOZ AŞIYA GEREK YOK

Delta varyantı Amerika'daki yeni enfeksiyonlardan sorumlu en yaygın tür. Aşı üreticileri de bu tür karşısında geride kalmamak için uğraşıyor. Pfizer/ BioNTech firması, ikinci aşıdan altı ay ve sonrasında devam eden koruyuculuk konusundaki belirsizlik nedeniyle Ağustos ayında üçüncü doz için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden izin almayı planlıyor. Moderna firmasına göre, gelecek aylarda kesinlikle ilave doz aşıya ihtiyaç duyulacak. Johnson & Johnson firması ise insanların yıllık grip aşısına benzer şekilde, birkaç yıl boyunca her yıl tek doz aşı yaptırmaları gerekebileceği görüşünde. Ancak Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aşı üreticisi firmalarla aynı fikirde değil. Merkezler, tamamen aşılanmış olan kişilerin şu anda bir destekleyici aşıya ihtiyaçları olmadığı şeklinde ortak bir bildiri yayınladılar.