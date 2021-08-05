Hem sıcaktan hem de virüsten kendinizi koruyun

Isıya bağlı hastalık belirtileri arasında uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve susuzluk bulunur. Aynı şekilde ısıya bağlı olarak ateş ve nefes darlığı da görülebilir ki, bu belirtileri Covid-19 ile karıştırmak mümkün. Herhangi bir şekilde benzer belirtiler gösteriyorsanız test yaptırın

Hava sıcaklıkları ağustos ayıyla birlikte artış gösterdi. Önümüzdeki günlerde daha da artacağı öngörülüyor. Diğer yandan Covid-19 vakaları da artıyor. Sıcak havalarda bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar daha yüksek risk altında. Aynı grup Covid-19'a karşı da savunmasız. Bu nedenle çevrenizde risk grubunda olanlar var ise onları daha sık kontrol edin. Isıya bağlı hastalık belirtileri arasında uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve susuzluk bulunur. Bu tarz belirtiler gösteren kişi, serin bir yerde dinlenmeli. Aynı şekilde ısıya bağlı olarak ateş ve nefes darlığı da görülebilir ki bu belirtileri Covid-19 ile karıştırmak mümkün. Herhangi bir şekilde benzer belirtiler gösteriyorsanız test yaptırın. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçiriyorsanız hem Covid-19'dan hem de ısıya bağlı hastalıklardan korunmaya özen göstermeniz gerekir. Alışveriş merkezleri gibi serin ve klimalı yerlerde vakit geçirmek daha cazip görünebilir. Ancak mutlaka maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve lavabo gibi ortak kullanım alanlarında hijyene dikkat edin. Evinizde yakınlarınızla birlikte vakit geçirmeyi planlıyorsanız, mümkünse misafirlerinizi bahçenizde ya da balkonunuzda ağırlayın. Elbette çok sıcak saatleri ve direkt güneş ışığı gören alanları tercih etmeyin. Misafirlerinizi evde ağırlamayı düşünüyorsanız sıcak havada klima kullanmak tercih edilebilir. Ancak Covid-19 nedeniyle birlikte yaşamadığınız insanlarla kapalı ve havalandırılmayan bir ortamda bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor. Misafir kabul etmeyi ertelemek isteyebilirsiniz. Birlikte yaşadığınız kişiler arasında Covid-19'a maruz kalmış biri varsa ortak alanlarda klima veya vantilatör kullanmaktan kaçının. İzole kişi ve diğer ev sakinleri için ayrı serin odalar oluşturun.



İLK TERCİHİNİZ EVDE KALMAK OLSUN

HAVA sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde mümkünse evinizde kalmanız daha güvenli. Dışarıdaysanız ve serin bir ortam için seçenekleriniz varsa kalabalık ortamlardan kaçının. Seçeneğiniz olmadığı durumlarda sağlığınızı koruma için serin ve kalabalık bir ortama girmeniz gerekebilir, mutlaka önlem aldığınızdan emin olun. Tatildeyseniz ya da tatil için plan yapıyorsanız plaj ve havuzların kalabalık olmadığı yerleri tercih edin. Hava durumunu takip edin. Sıcak havalarda kötüleşebilecek sağlık problemleriniz varsa evde kalın. Eğer eviniz yeteri kadar serin olmuyorsa geniş ve kalabalık olmayan kapalı mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. Rahatsızlıkları olan kişiler özellikle ısıya karşı savunmasız olur. Nefes darlığı gibi bir probleminiz varsa ve dışarıda maske ile nefes almakta zorlanıyorsanız, diğer insanlarla aranızda yeterli mesafe varsa maske takmayın. Ancak Covid-19'un yoğun bir şekilde dolaştığını da unutmayın. Sıcak havada maske kullanmak rahatsız edici olsa da sizi hasta etmez.