Risk faktörlerini eşinizle aşın

Yaşam tarzı değişikliği için kişisel olarak kararlı bir duruş sergilemek başarıya giden yolda önemli bir adım. Ancak araştırmalara göre, destekleyici ve katılımcı bir eşe sahip olmak, yaşam tarzı değişikliğine uyum sağlama ve devam ettirmede yardımcı oluyor

Kalp krizi geçirdikten sonra yaşam tarzında, tekrarlama riskinden uzaklaştıracak değişiklikler yapılması gerekir. Birçoğu için kalp sağlığını etkileyen ve belki de 30-40 yıl boyunca devam eden alışkanlıkları değiştirmek zor olabilir. Yaşam tarzı değişikliği için önemli bir çaba harcamak gerekir. Kişisel olarak kararlı bir duruş sergilemek başarıya giden yolda önemli bir adım elbette. Ancak birlikte yaşadığınız kişilerin de desteği önemli. Bir araştırmaya göre, destekleyici ve katılımcı bir eşe sahip olmak yaşam tarzı değişikliğine uyum sağlama ve devam ettirmede yardımcı oluyor. Response-2 adlı bir deneme ile koroner arter hastalığı olan hastaları kaydeden bir yaşam tarzı müdahale çalışması yapıldı. Bu çalışma, toplum temelli yaşam tarzı programlarını, düzenli hastane temelli ikincil önleme ile birleştirmenin etkisini değerlendirmeyi amaçladı. Araştırmacılar Hollanda'daki 15 hastaneden rastgele seçilen 824 hastayı inceledi. Hastaların ve eşlerinin, yaygın olarak bulunan 3 toplum temelli yaşam tarzı programına yönlendirildiği bir müdahale grubu oluşturuldu. Toplum temelli müdahale programı, kilo vermeyi, fiziksel aktiviteyi artırmayı ve sigarayı bırakmayı hedefledi.



EŞLER BİRLİKTE DAHA BAŞARILI

Çalışmaya, akut koroner sendrom veya cerrahi müdahale için başvuran hastalar da dahil edildi. Hem müdahale hem de kontrol grubundakiler kardiyologları ziyaret etmeye, kardiyak rehabilitasyon programlarına katılmaya ve sağlıklı yaşam tarzları, risk faktörleri ve ilaç uyumu hakkında genel danışma oturumlarına düzenli olarak katılım sağladı. Başarı, 12 ay sonra üç risk faktöründen birinde, diğer ikisinde bozulma olmadan iyileşme olarak tanımlandı. Sonuçlarda kilo kaybı ve fiziksel aktiviteye bağlı iyileşme görüldü. Hastaların 711'inden tam sonuçlar alındı. Yaşam tarzı risk faktörlerinden en az birini iyileştiren başarılı hastaların oranının müdahale grubunda yüzde 37, kontrol grubunda ise yüzde 26 olduğu görüldü. Kilo kaybı en başarılı alan oldu. Partneri ile programa katılan hastaların başarı oranlarının daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı.



DIŞARIDA YEME SIKLIĞINA BİRLİKTE KARAR VERİN

Obezitenin yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabete neden olduğunu biliyoruz. Ayrıca tüm bunlar kardiyovasküler hastalık riskini de artırır. Kilonuzu kontrol altında tutarak, düzenli fiziksel aktivite yaparak ve sağlıklı beslenerek bu risk faktörlerini azaltabilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin püf noktalarından biri de nerede yediğinizle ilgili. Paket servis, fast food ve restoranlarda yemek giderek yaygınlaşıyor. Bu noktada kalori alımının kontrolü de güçleşiyor. Eşinizle birlikte ev dışında ne sıklıkla yemek yeneceği konusunda karar verebilirsiniz.