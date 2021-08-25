Sağlıklı beynin anahtarı düzenli egzersiz

Yapılan bir araştırmada; egzersiz yapanların beyinlerindeki sinir bağlantılarını yeniden düzenleme ve yapılandırma konusunda daha fazla başarı elde ettiği görüldü. Yani egzersiz yapanlar bilgiyi daha iyi öğrenebiliyor, aklında tutabiliyor ve yeni bir durumda mantıklı şekilde kullanabiliyor

Düzenli egzersiz fiziksel sağlığın yanında zihinsel sağlığın korunmasında ve iyileştirilmesinde de son derece önemli. Egzersizin dikkat, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel işlevlerin temel yönlerini iyileştirdiği ve koruduğu uzun zamandır biliniyor. Ayrıca sağlıklı yaşlı erişkinlerde Alzheimer hastalığı riskini de azaltıyor. Egzersizin etkilerine duyarlı, iyi bağlantılı bir beyin aktivitesi merkezi olan medial temporal lobda bulunan hipokampus; öğrenme ve hafızanın yeri olarak kabul edilir. Yapılan geniş çaplı bir araştırma ile sağlıklı yaşlı yetişkinlerde egzersizin medial temporal lob içindeki sinir bağlantıları üzerindeki etkileri değerlendirildi.





34 KİŞİ İNCELENDİ

Çalışmaya, baston, yürüteç gibi aletlerden destek almadan yürüyebilen ve güvenle egzersiz yapabilen 55 yaş üstü 3 erkek ve 31 kadın katıldı. Sağlık, zindelik ve bilişsel değerlendirmeden sonra, 34 katılımcıdan 17'si, her seansta 60 dakika olmak üzere haftada iki kez bir araya gelen ve sertifikalı bir profesyonel eğitmen tarafından yönetilen 20 haftalık dansa dayalı aerobik egzersiz programına kaydoldu. Orta yoğunluktaki egzersizler sırasında katılımcıların kalp izlemesi yapıldı. Çalışma ile 20 haftalık düzenli egzersizin, egzersiz yapılmamasına kıyasla medial temporal lob içindeki sinir bağlantılarının esnekliği üzerindeki etkileri test edildi. Araştırmacılar katılımcılar üzerinde öğrenme ve hafıza testleri yaptılar ve fitness, vücut kitle indeksi ve sağlık hakkında bilgi topladılar. Araştırmacılar, egzersiz yapanların beyinlerindeki sinir bağlantılarını yeniden düzenleme konusunda yetenek gösterdiğini buldular.







ALZHEİMER GELİŞTİRME RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

20 haftalık orta yoğunlukta egzersiz çalışması sırasında vücut kitle indeksi, fiziksel sağlık veya aerobik uygunlukta egzersizle ilgili herhangi bir iyileşme olmadı. Katılımcıların bağımsız öğrenme veya hafıza ölçümleri de gelişmedi. Bununla birlikte, egzersiz programına katılanlar, geçmiş öğrenmelerden elde edilen bilgileri esnek bir şekilde uygulama ve yeniden birleştirme yeteneklerinde gelişme gösterdi. Ek olarak, bilgiyi ilişkilendirme, bütünleştirme, yeniden birleştirme ve geri alma yeteneklerine dayanan genelleme, orantılı olarak gelişti. Bu genelleme süreçlerinin tümü medial temporal lobda gerçekleşir ve Alzheimer hastalığının erken döneminde bu görevleri yerine getirme yeteneği bozulur. Yapılan bu çalışma, egzersizin medial temporal lobdaki temel beyin ağlarının yapısını olumlu yönde etkileyebileceği ve bilişsel işlevde iyileştirmelere izin verebileceği bir yolu tanımlıyor. Ayrıca, çalışma, medial temporal lob ağ esnekliğinin, belirli müdahalelerden önce ve sonra erken nörodejeneratif hastalığı tespit etmek için potansiyel olarak bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini düşündürüyor.