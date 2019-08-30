Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, zeytinyağlısından türlüsüne, etlisinden kurutulmuşuna kadar hepimizin çok severek tükettiği taze fasulyeden bahsedeceğim. Bahar ayları geldiğinde ağaçlar çiçek açar, birçok meyve ve sebze yetişmeye başlar. Hele ki mevsim yaza doğru gittiğinde pazarlarda, manavlarda sebze ve meyveler bollaşır, çoğalır. Birçok yemek kolay yapılır ve çabuk pişer. Özellikle taze fasulye yemeği, bamya yemeği, biber dolması gibi yemekler hem pratik, hem de sevilen lezzetler arasındadır.

Bu yemekler hafif olmaları, kilo aldırmamaları gibi pozitif yönlerinin dışında sağlık için de oldukça faydalıdır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YUMURTALI FASULYE

YAPILIŞI: Ayıklanıp yıkanmış taze fasulye, kaynar suda biraz yumuşayana kadar haşlanıp süzülür. Tavaya zeytinyağı koyulur, kıyılan soğanlar hafif pembeleşene kadar kavrulur, pul biber eklenir. Fasulyeler tavaya alınır, tuz serpilir ve 7-8 dakika soğanla beraber kavrulup tereyağı eklenir. Bir kaseye kırılan yumurtalar çatalla biraz karıştırılıp fasulyenin üzerine yayılır. Yumurtalar piştiğinde hazır demektir.



MALZEMELER

1 adet büyük soğan

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı



TURŞU KAVURMASI

YAPILIŞI: İlk olarak turşular üçe bölünür. Sonra salça, soğan, sıvı yağ üçlüsü kavrulur. Kavrulan karışımın içine turşular ilave edilip 15 dakika daha kavrulmaya devam edilir. En son turşuların üzerine pul biber eklenip servis edilir.



MALZEMELER

2 avuç fasulye turşusu

4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Tuz



FASULYE TURŞUSU



MALZEMELER

2 kg. yeşil fasulye

1 su bardağı üzüm sirkesi

3 baş sarımsak

8 bardak içme suyu

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet cam kavanoz

YAPILIŞI: Fasulyeler yıkanıp temizlenir. Büyük boy tencerenin yarısına yakın su doldurulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığı zaman fasulyeler azar azar tencereye atılır. Fasulyeler atıldıktan sonra su tekrar kaynayana kadar beklenir, üç dakika sonra fasulyeler sudan alınarak geniş bir tepsiye konur ve soğumaya bırakılır. Sarımsaklar temizlenir. Kavanozun dibine birkaç sarımsak konur. Fasulyeler, aralarına sarımsak serpiştirilerek kavanoza doldurulur. Kavanozların içine içme suyu doldurarak ne kadar su aldığı hesaplanır. Su bir kaba boşaltılır, içine kaya tuzu ve sirke eklenir. Tuz eriyinceye kadar iyice karıştırılır ve tekrar kavanozun içine boşaltılır. Ağzı sıkıca kapatılan kavanoz, kuru ve serin bir yere kaldırılır.